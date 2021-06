bianca-guaccero,-nicola-ventola-fa-una-rivelazione-sul-passato:-“mi-hai…”

Bianca Guaccero, Nicola Ventola fa una rivelazione sulla loro storia: “Nell’adolescenza mi ha fatto una capa tanta”

Bianca Guaccero in queste settimane è al centro del gossip per via di un presunto e mai confermato ritorno di fiamma con Nicola Ventola. La conduttrice di Detto Fatto e l’ex calciatore sono stati insieme più di vent’anni fa quando erano dei ragazzini ma ultimamente sui social tra i due sono frequenti gli scambi di dediche e battute. E proprio in queste ore, Nicola Ventola commentando un post della Guaccero ha fatto una rivelazione sulla loro storia. Nel dettaglio la conduttrice ha elogiato il film di Tim Burton Edward mani di forbice e l’ex calciatore ha ricordato:

“Una capa tanta mi facevi nell’ adolescenza con sto film!”

Bianca Guaccero, riflessione su Instagram: “Non dobbiamo avere paura della diversità”

Di recente, Bianca Guaccero ha smentito i gossip su un possibile flirt con Nicola Ventola (che intanto le ha fatto un’altra dedica) dichiarando che l’unico amore della sua vita è sua figlia Alice. Ed oggi parlando del film su menzionato visto proprio in compagnia della piccola, la conduttrice di Detto Fatto ha affidato ad Instagram questa sua riflessione: “Non lo vedevo da molti anni ed ho riscoperto ancora una volta il mio grande amore per Tim Burton… il modo in cui si parla di diversità e dell’amore che vince ogni “stereotipo” è commovente…” e poi ancora sul personaggio interpretato da Johnny Depp ha aggiunto:

“Un personaggio apparentemente pericoloso con le sue mani taglienti, ma dalla purezza struggente. Finché avremo paura della diversità, ci perderemo tante occasioni per essere felici.”

Ballando con le stelle 2021: Bianca Guaccero al posto di Guillermo Mariotto?

La prossima stagione televisiva sarà ricca di impegni per Bianca Guaccero, non solo infatti è stata confermata ufficialmente la sua quarta edizione di Detto Fatto, ma la conduttrice tornerà nelle vesti di attrice nella nuova fiction di Rai1 Fino all’ultimo battito. Ed inoltre in queste ore circola un’indiscrezione che la vedrebbe come sostituta di Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle…