bianca-guaccero,-scoop-di-jonathan:-“ex-in-comune-con-barbara-d’urso?”

Detto Fatto, Jonathan lancia lo scoop su Bianca Guaccero: “Ex in comune con Barbara D’Urso?”

Bianca Guaccero sulla rubrica di Jonathan Kashanian a Detto Fatto ha dichiarato che sarebbe stata ricca di argomenti ed in effetti l’esperto di gossip ha lanciato vari rumors ed indiscrezioni tra cui uno scoop che riguarderebbe sia Barbara D’Urso che Bianca Guaccero. Le due conduttrici, infatti, stando a quanto dichiarato da Jonathan, avrebbero un ex in comune anche se entrambe non hanno mai confermato né smentito di aver avuto un flirt con l’uomo in questione. Si tratta dell’attore inglese Gerard Butler, famoso per aver recitato in film come Il domani non muore mai e Attacco al potere.

Bianca Guaccero confessa a Detto Fatto: “Flirt con un attore con le mie stesse iniziali”

Nel dettaglio, nei mesi scorsi Bianca Guaccero aveva rivelato che anni fa un attore internazionale all’epoca sconosciuto aveva tentato di baciarla ma non aveva dichiarato di chi si trattasse. Oggi a Detto Fatto, invece, incalzata da Joanthan ha rivelato le iniziali di quest’attore:

“Vi dico solo che le sue iniziali sono le mie stesse iniziali ma al contrario: B.G.”

E l’opinionista ci ha messo poco ad ipotizzare che si trattasse niente meno che dell’attore Gerard Butler ma alla domanda diretta di Jonathan Bianca Guaccero non ha risposto preferendo mandare la pubblicità. E lui l’attore che tanti anni fa l’ha baciata? Nel dubbio il sempre informato Jonathan (che ha lanciato una frecciata a Maria Teresa Ruta) ha promesso di tenere aggiornati i telespettatori di Detto Fatto.

Barbara D’Urso, Jonathan sul presunto flirt con Gerard Butler: “Se vero lo avrebbe detto”

Sulla rivelazione di Bianca Guaccero, Jonathan Kashanian, infine, ha rivelato: “Hai un ex in comune con Barbara D’Urso?”. Infatti alcuni anni fa Barbara D’Urso era stata paparazzata in barca con l’attore Gerard Butler e da lì in molti hanno parlato di un presunto flirt tra di loro. Ma la conduttrice Mediaset non ha mai né smentito né confermato la cosa. Jonathan a Detto Fatto, essendo un grande amico della D’Urso ha rivelato sul presunto flirt: “Non mi sbilancerò perché è una mia amica, però Barbara D’Urso è una persona trasparente e se fosse stato vero lo avrebbe dichiarato.”

L’articolo Bianca Guaccero, scoop di Jonathan: “Ex in comune con Barbara d’Urso?” sembra essere il primo su LaNostraTv.