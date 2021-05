bianca-guaccero,-scrive-un-post-al-suo-ex-nicola-ventola-e-il-web-sogna-…

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più amate di questi ultimi anni e l’abbiamo vista al timone di una trasmissione andata in onda su Rai 2 fino a pochi giorni fa. Ci riferiamo al programma intitolato Detto fatto che ha avuto un grande successo quest’anno, nonostante comunque le tante difficoltà dovute alla pandemia da coronavirus. La conduttrice è stata affiancata in questa edizione da Jonathan Kashanian il quale ha preso anche il suo posto nelle ultime settimane dopo che Bianca è risultata positiva al covid- 19.

Bianca Guaccero, la conduttrice finisce al centro del gossip

In queste ultime settimane sembrerebbe che Bianca Guaccero sia finita che al centro del gossip per alcune voci relative alla sua vita privata. Sembrerebbe che la conduttrice abbia avuto un ritorno di fiamma con il suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Nicola Ventola, ovvero l’ex calciatore 46enne con il quale già la conduttrice pare abbia avuto una storia d’amore piuttosto intensa e passionale. Esattamente i due sono stati insieme dal 1996 fino al 2001 e la loro storia è stata parecchio al centro del gossip. Poi le loro strade si sono divise ed i due si sono addirittura sposati con altri.

La passionale storia d’amore con Nicola Ventola

Bianca nel 2013 è convolata a nozze con il regista Dario Acocella dal quale ha avuto anche una figlia nata nel mese di novembre 2014. Anche Nicola si è sposato con una modella Svizzera di nome Kartika Luyet, dalla quale ha Kelian, un bambino nato nel 2003. È stato in occasione del 40esimo compleanno di Nicola Ventola che la sua ex fidanzata, ovvero la conduttrice ha voluto dedicargli un post piuttosto speciale. “Auguri zio palla ti vogliamo bene“. Queste parole sono state interpretate da molti utenti del web come una sorta di ritorno di fiamma tra i due. In realtà però era stata la stessa Bianca Guaccero a parlare del suo rapporto con l’ex calciatore nel corso di una intervista.

Ritorno di fiamma tra i due?

“Siamo grandi amici e ci vogliamo bene da tanto tempo. Lui è una persona che è stata importante per me in passato e spero lo rimanga per sempre”. Queste le parole che Bianca avrebbe riferito nel corso di un’intervista rilasciata un po’ di tempo fa e che in qualche modo farebbero capire che tra di loro in questi anni c’è stato un riavvicinamento. Per quanto riguarda il ritorno di fiamma tra i due, non si sarebbero né conferme né tantomeno smentite ufficiali da parte dei diretti interessati al momento.