Bianca Guaccero in vacanza con le amiche: la foto in costume fa il pieno di ‘mi piace’ su instagram

Periodo di relax per Bianca Guaccero, reduce dalle fatiche dell’edizione 2020/2021 di Detto Fatto, la terza per lei. Un’edizione, quella di Detto Fatto andata in onda fino a qualche settimana fa che, lo ricordiamo, si è conclusa con circa un mese d’anticipo rispetto alle altre trasmissioni della Rai per lasciare il posto in palinsesto al giro d’Italia. E’ quindi in vacanza da oltre due mesi Bianca Guaccero, che nelle ultime ore ha postato su instagram la foto visibile in alto, nella quale la si vede con due carissime amiche in costume da bagno, con un corpo da fare invidia a tutte le donne. “Best friends. For ever” ha scritto nello stato del post in questione, taggando le amiche.

Bianca Guaccero si gode l’estate prima del ritorno a settembre di Detto Fatto: per lei sarà la quarta edizione

La foto di Bianca Guaccero in vacanza ha ottenuto migliaia di likes, sia da parte dei suoi fans nonché telespettatori di Detto Fatto che da personaggi del mondo dello spettacolo: si nota, per esempio, il ‘mi piace’ di Raimondo Todaro, mentre Elisa D’Ospina, che lavora con lei a Detto Fatto, ha commentato scrivendole “Che meraviglia!”. E tra un mesetto circa, finite le vacanze, Bianca sarà di nuovo al lavoro per la preparazione di Detto Fatto, il cui inizio è fissato a settembre.

Detto Fatto, nuova edizione: Bianca Guaccero torna a settembre e va in onda di nuovo dopo Milo Infante

Come nella passata stagione, Bianca Guaccero con Detto Fatto andrà in onda subito dopo Ore 14, il programma condotto da Milo Infante che tornerà con una seconda edizione. Come accennato sopra, la prossima edizione di Detto Fatto sarà la quarta con la conduzione di Bianca Guaccero, che ha ereditato il programma dalla collega Caterina Balivo a settembre del 2018.

L’articolo Bianca Guaccero sfoggia curve mozzafiato: boom di like per la foto con le amiche sembra essere il primo su LaNostraTv.