bianca-guaccero-si-lascia-andare:-“mare-di-notte”,-la-dedica-ai-followers

Bianca Guaccero in vacanza si lascia andare, la dedica ai followers: “Il mare di notte…”

Bianca Guaccero si trova in vacanza nella sua bellissima Puglia e spesso condivide sui suoi profili social foto e video delle bellissime spiagge in cui si trova insieme alla famiglia, agli amici e soprattutto alla piccola figlia Alice. Nelle scorse ore, invece, la conduttrice di Detto Fatto si è lasciata andare e postando sul suo profilo Instagram la foto visibile in apertura ha fatto questa dedica a tutti i suoi follower ed a chi la segue sui social:

“Mare di notte… e un vento caldo che sembrava un carezza.. anche sui nostri pensieri. Vvb.”

Bianca Guaccero fa un appello emozionata: “Mi raccomando vaccinatevi!”

Sempre sui social Bianca Guaccero oltre a fare una dedica ai suoi follower ha anche voluto lanciare un appello a vaccinarsi. Oggi infatti la conduttrice di Detto Fatto dopo essersi vaccinata ha ringraziato l’ASL di Bari e tutti i medici, gli infermieri ed il personale e dopo ha anche confessato sui social:

“Tanta emozione oggi, ma la gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello per me e per gli altri. Mi raccomando vaccinatevi!!!”

Tale invito, però, non è stato accolto con entusiasmo da tutti i suoi follower, in molti infatti l’hanno criticata per essersi esposta su questo tema ed altri hanno addirittura rivelato di non volerla più seguire. Molti, tuttavia, hanno invece apprezzato il suo senso civico e responsabile.

Bianca Guaccero e Nicola Ventola: si accende il gossip sull’ex coppia

In attesa di vederla a Detto Fatto e nella nuova fiction di Rai1 Fino all’ultimo battito, in queste settimane Bianca Guaccero è finita al centro del gossip per il presunto flirt con Nicola Ventola, suo ex fidanzato. Entrambi single la conduttrice e l’ex calciatore si stuzzicano spesso sui social. Tra i due c’è un ritorno di fiamma?

