bianca-guaccero-stuzzica-nicola-ventola:-“sei-geloso?”.-si-riaccende-il-gossip

Bianca Guaccero, il botta e risposta con Nicola Ventola riaccende il gossip. Lei stuzzica: “Sei geloso?”

Da mesi si rincorrono i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola ma i diretti interessati non hanno mai smentito né confermato. Adesso, però, a riaccendere il gossip è stato un divertente botta e risposta tra la conduttrice di Detto Fatto ed l’ex calciatore sotto un post della prima. Nel dettaglio, infatti, Bianca Guaccero ha postato sul suo profilo Instagram una tenera foto della figlia Alice con la dedica: “L’amore della mia vita” nella foto, però, è stato inquadrato anche un signore e per questo tra i commenti è intervenuto Nicola Ventola scrivendo: “Ma chi è il signore lì di fronte??” Pronta è stata anche la provocatoria risposta di Bianca Guaccero: “Sei geloso?”

Bianca Guaccero stuzzica Nicola Ventola, commenti scatenati dei fan: “Rimettetevi insieme!”

Bianca Guaccero ha stuzzicato Nicola Ventola riaccendendo il gossip su di loro, in molti infatti sperano in un ritorno di fiamma tra Bianca Guaccero e Nicola Ventola ed è facile intuire quindi come il divertente botta e risposta tra la conduttrice di Detto Fatto ed l’ex calciatore abbia riacceso le loro speranze scatenando i commenti. Alcuni utenti hanno commentato: “Rimettetevi insieme!” mentre un altro ha aggiunto: “Io ancora spero che torniate insieme tipo J.Lo Ben Affleck” Insomma, in molti sperano di vedere nuovamente insieme Bianca Guaccero e Nicola Ventola ma per il momento si tratta solo di una loro speranza, l’attrice infatti si dichiara single.

Bianca Guaccero: ultimo mese di vacanza prima del ritorno della nuova edizione di Detto Fatto

Al di là del gossip con Nicola Ventola, Bianca Guaccero si sta godendo le vacanze prima del ritorno in onda con Detto Fatto a settembre, nel programma di Rai2 non mancheranno delle novità. Inoltre sempre a settembre sarà tra i protagonisti della nuova fiction di Rai1 Fino all’ultimo battito sulla quale cresce l’attesa per il debutto.

