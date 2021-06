bianca-guaccero,-vacanze-al-mare-dopo-detto-fatto:-“finalmente!”

Bianca Guaccero si riposa dopo Detto Fatto: le vacanze al mare

Si è chiusa lo scorso 7 maggio la stagione 2020-21 di Detto Fatto. Il programma di tutorial di Rai, che ha fatto compagnia al pubblico a casa per tutto il periodo autunnale e invernale, ha vissuto un anno complicato e non solo per la pandemia. Bianca Guaccero ha dovuto mandare giù lo stop forzato di Detto Fatto, a causa di un tutorial giudicato sessista, che ha sollevato un polverone lo scorso autunno. Dopo essere ritornata in onda ed essersi ripresa dallo “scivolone” la conduttrice di Rai2 ha chiuso la stagione in bellezza pronta per tornare a settembre di nuovo al timone di Detto Fatto. In queste ore però Bianca Guaccero ha svelato a tutti di essere tornata a casa a Bitonto per godersi finalmente il mare, il sole e la bella stagione e lo ha fatto con un video in cui mostra sognante la spiaggia.



Bianca Guaccero si gode le meritate vacanze al mare e ammette: “Finalmente!”

Primo bagno al mare per Bianca Guaccero che, ha fatto un appello di recente e si sta godendo ora il meritato riposo dopo una stagione lavorativa lunga e impegnativa che non ha risparmiato imprevisti alla bella conduttrice. Ora però Bianca Guaccero si sta concedendo una pausa relax al mare e ha commentato sui social: “Finalmente!”. La presentatrice di Rai2 sta ricaricando le pile in attesa di tornare a settembre al timone di Detto Fatto che presidierà il daytime pomeridiano della seconda rete con una nuova formula più snella e centrata su tutorial e consigli per il pubblico a casa.

Detto Fatto, Bianca Guaccero si rilassa al mare: “Il riposo del guerriero”

“Il riposo del guerriero”. Questo l’ultimo commento su Instagram di Bianca Guaccero che si è mostrata finalmente al mare dopo le fatiche invernali con Detto Fatto. La conduttrice ha voluto regalare ai suoi seguaci sui social un video in cui guarda ammaliata il mare in attesa di tornare al lavoro a settembre più carica di prima.