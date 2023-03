biblioteca-de-araraquara-faz-campanha-para-atrair-novos-leitores

Local conta com um acervo de mais de 67 mil livros. Além disso, os usuários podem usar a sala de estudo e pesquisa, auditório e a seção circulante. Biblioteca municipal de Araraquara lança campanha

Para atrair novos leitores no ano em que completa oito décadas, a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, de Araraquara (SP), lançou a campanha ‘Seja Usuário da Biblioteca’. O objetivo da ação é trazer frequentadores e usuários ao espaço.

A biblioteca conta com um acervo de mais de 67 mil livros. Além disso, os usuários podem usar a sala de estudo e pesquisa, auditório e a seção circulante.

A ação também vale para a Biblioteca Infantil Municipal Monteiro Lobato que tem mais de 18 mil volumes destinados ao público infanto-juvenil, contando com gibis e brinquedoteca com brinquedos pedagógicos.

“A gente quer trazer de volta e somar com esses quase 70 mil usuários. É um ano de comemoração, esse espaço é da população, um espaço afetivo da cultura, então a gente quer aproximar ou reaproximar aqueles que estão um pouco distantes da gente”, explicou o coordenador de acervos e patrimônios históricos, Weber Fonseca.

Como se tornar um usuário

Para fazer o cadastro de empréstimo de livros é necessário apresentar um documento com foto ou certidão de nascimento, além de comprovante de endereço.

Os usuários cadastrados podem fazer empréstimos de livros por até 20 dias. Para o uso da brinquedoteca na biblioteca infantil não é necessário o cadastro.

O horário de funcionamento das bibliotecas é de segunda à sexta-feira-feira das 8h15 às 19h45, na Rua Carlos Gomes, 1729, no Centro.

Dúvidas podem ser tiradas pelo telefone (16) 3332-0777 ou pelo e-mail bibliotecamunicipal@araraquara.sp.gov.br.

Vittorio Rienzo