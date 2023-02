Biblioteca faz troca gratuita de livros em Vitória; saiba como participar e confira algumas obras disponíveis

Ação acontece a partir de segunda-feira (27). O interessado pode levar um livro usado em bom estado e retirar outro de maneira gratuita Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória

Divulgação

Com o objetivo de incentivar a leitura com a possibilidade do reaproveitamento de livros usados já lidos, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim em Vitória, Espírito Santo, vai promover uma ação gratuita de troca de livros.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A primeira edição da ação ‘Banca Troca de Livros’ de 2023 vai acontecer entre a próxima segunda-feira (27) até sexta-feira (3).

‘Banca Troca de Livros’ começa na segunda-feira (27) e termina na sexta-feira (3), em Vitória.

Elizete Caser/Divulgação PMV

Durante a última semana de cada mês, o Casarão Cerqueira Lima, sede da biblioteca vai receber o público que pode levar um livro usado, em bom estado, e retirar outra obra de maneira gratuita.

A troca poderá ser feita das 8h30 às 16h30.

LEIA TAMBÉM:

Projeto distribui livros de graça e incentiva doações em Vitória: ‘Livro parado é desperdício’

Lixo a 3 km dos blocos: Vitória recolhe 43 toneladas de resíduos no carnaval

Ufes adota horário especial de funcionamento para reduzir gastos

Não serão aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, encadernações em espiral, exemplares ilegíveis, rasurados, sem capa, rasgados, amassados, sujos ou com outros danos.

Confira algumas das obras que estarão disponíveis:

O Livreiro de Cabul (Seierstad, Asne)

Marley & Eu (Grogan, John)

A Sentinela (Luft, Lya)

Fala sério! Voce também não está a fim dele (Kerner, Ian)

616; tudo e inferno (Zurdo, David)

Eclipse (Meyer, Stephenie)

Minha Lady Jane (Hand, Cynthia)

No encontro de uma constante (Mattos, Bruno Luiz)

Estação Carandiru (Varella, Drauzio)

Esperança além da crise (Finley, Mark)

A Verdade da Vida (Taniguchi, Masaharu)

Japuara (Barros, Francisco Blaudes Sousa)

O segredo de Luísa (Dolabela, Fernando)

Ensaio sobre a Cegueira (Saramargo, José)

Um e um são três; o casal se auto-revela (Caillé, Philippe)

Até que a falta de tesão nos separe (Norwood, Mandi)

Por que os homens se casam etc… (Argov, Sherry)

Klone (Steel, Danielle)

Não tenha medo de ser chefe (Tulgan, Bruce)

O amor nos tempos do cólera (Garcia Márquez, Gabriel)

Sua vida em movimento (Atalla, Marcio)

Seu Filho Adolescente e Você (Lopes, Jamiel de O.)

Viagem ao centro do computador (Modesto, Edith)

Como Atrair A Boa Sorte (Tokuhisa, Katsumi)

51 Consultas Femininas (Taniguchi, Teruko)

Saia do Esconderijo (Jorge, Francisco Carlos O.)

O poder da Inspiração (Trevisan, Lauro)

Há quem Diga que o amor é um Riacho…( Oliveira, José Fernendes de)

Cinquenta Tons de Cinza (James, E. L.)

Controle o Estresse (Curry, Augusto)

Serviço

Banca Troca de Livros

Quando: 27 de fevereiro a 3 de março das 8h30 às 16h30.

Onde: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim – Casarão Cerqueira Lima – Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro.

Mais informações: (27) 3381-6925

Participação gratuita

VÍDEOS: tudo sobre o Espírito Santo

Veja o plantão de últimas notícias do g1 Espírito Santo

Vittorio Rienzo