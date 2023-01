Biblioteca Municipal de Campina Grande tem horário ampliado em fevereiro

Espaço terá ampliação no horário de funcionamento, com o acréscimo de 4h30, passando a funcionar entre 8h às 20h30 a partir do mês de fevereiro. Biblioteca Municipal de Campina Grande tem visitação gratuita

Divulgação/Biblioteca Municipal de Campina Grande

A Biblioteca Municipal de Campina Grande terá o horário de visitação ampliado a partir do mês de fevereiro. No próximo mês, o espaço terá funcionamento de 8h às 20h30, permitindo o acesso ao local para leituras e estudos, tendo um acréscimo de 4h30 a mais para visitação.

Durante o mês de janeiro, o horário de funcionamento da Biblioteca Municipal é das 8h às 16h, de segunda à sexta. Atualmente, a Biblioteca possui um acervo composto por cerca de 15.650 obras de mais de 8.270 autores.

Com a reestruturação do local, além da oferta literária, o espaço apresenta questões históricas que o local representa, trazendo novos estudantes que enxergam no local diversas possibilidades de aprendizagem e para turistas que visitam Campina Grande.

Em 2022, cerca de 1.200 livros foram emprestados ao público, estimulando a prática da leitura, beneficiando diversas pessoas que levaram as obras para consumo, além daquelas que vêem no espaço um lugar propício para estudar e adquirir conhecimento.

Vídeos mais assistidos do g1 Paraíba

Vito Califano