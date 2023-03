Biblioteche: libri in viaggio anche dalle altre città

Il prestito circolante gratuito fra biblioteche si amplia. È stato firmato ieri, nella biblioteca di Lugo l’accordo che estende il nucleo delle strutture che nell’aprile del 2021 hanno deciso di intraprendere il percorso di condivisione del patrimonio librario formato inizialmente dalla Trisi di Lugo, dalla Classense e Oriani di Ravenna e dalla Manfrediana di Faenza. Dopo la firma del protocollo di intesa, la rete ha inglobato anche le biblioteche di Rimini, Cesena, Cesenatico e Cervia. Nel complesso il patrimonio librario moderno conservato e messo a disposizione degli utenti ammonta a oltre due milioni di volumi ai quali si aggiungono anche i dvd. Gli utenti possono richiedere tutti i documenti inseriti nel patrimonio ammesso al prestito e riceverli gratuitamente presso la biblioteca dalla quale è partita la richiesta. Il servizio viene effettuato un giorno alla settimana e permette di soddisfare un massimo di tre richieste simultanee per utente. Dal prestito sono esclusi i periodici, i giochi e le novità editoriali degli ultimi sei mesi. La firma del protocollo è stata anticipata da una sperimentazione condotta a gennaio e febbraio 2023. Dal 1° di marzo è stato proposto un questionario ai cittadini che hanno usufruito del prestito interbibliotecario sui territori coinvolti. L’85% dei 450 utenti che hanno risposto ha dichiarato piena soddisfazione. “La creazione di questa rete è un modo per rendere disponibile in modo capillare sul territorio il patrimonio di volumi e dvd conservato” ha sottolineato l’assessora alla cultura del comune di Lugo, Anna Giulia Gallegati.

Plauso anche da parte dell’assessore al Comune di Cervia, Cesare Zavatta, presente alla firma del protocollo. “Del servizio possono avvantaggiarsi anche i turisti durante il periodo estivo” ha aggiunto. “E’ con particolare soddisfazione che la provincia di Ravenna che coordina la Rete bibliotecaria di Romagna e San Marino vede non solo consolidare ma crescere progetti e iniziative – si legge nel messaggio inviato dal sindaco di Bagnara di Romagna, Riccardo Francone, delegato della Provincia alla Rete bibliotecaria –. In particolare, la proposta nata da un’idea di Lugo, del servizio di prestito interbibliotecario settimane gratuito vince la sfida e si dimostra utile e gradito”.

