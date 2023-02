MPRJ e Polícia Civil visam cumprir 25 mandados de busca e apreensão. Bicheiro Rogério Andrade e parentes são alvo de operação contra lavagem de dinheiro; Justiça manda bloquear R$ 40 milhões

O bicheiro Rogério Andrade e parentes são alvo, nesta sexta-feira (10), da Operação Pequod, do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e da Polícia Civil do RJ contra lavagem de dinheiro.

Também são alvo de buscas o filho e o irmão de Rogério Andrade, Gustavo e Renato.

Agentes saíram para cumprir 25 mandados de busca e apreensão. Além disso, a Justiça mandou bloquear R$ 40 milhões em bens e valores.

Entre os itens retidos estavam seis carros, embarcações (ao menos 3 lanchas) e motoaquáticas.

Carros de Rogério Andrade apreendidos

Reprodução

De acordo com o Ministério Público, os rendimentos lícitos dos suspeitos não são compatíveis com o patrimônio adquirido nos últimos anos. O período analisado de irregularidades foi de 2012 a 2018.

Entre os endereços visados estavam a casa de Rogério, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, um restaurante em Ipanema — do qual o bicheiro é sócio — e o barracão e a quadra da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

Houve buscas ainda nas cidades de Angra dos Reis, na Costa Verde fluminense, e de Vitória da Conquista (BA).

Motoaquáticas apreendidas de Rogério Andrade

Reprodução

A investigação foi conduzida pela 4ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada do Núcleo Rio de Janeiro do MPRJ e pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil.

Lancha é apreendida durante operação

Divulgação

Embarcação é apreendida durante operação

Divulgação

Quatro meses preso

O bicheiro tinha sido preso em agosto do ano passado a mando da 1ª Vara Criminal Especializada da Capital, do Tribunal de Justiça do Rio, dentro da Operação Calígula. Aquela decisão citava investigações que indicavam que uma pessoa ligada a Rogério pagava propina para policiais de delegacias especializadas.

Rogério Andrade

Reprodução

Em dezembro, o ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), deferiu uma liminar para substituir a prisão por medidas cautelares. Assim, Rogério deixou o presídio de Bangu 8.

A Operação Calígula, deflagrada pelo MPRJ no dia 10 de maio, teve mais de 30 denunciados, 14 presos e Gustavo e Rogério como foragidos. O nome de Rogério chegou a constar da lista dos mais procurados da Interpol.

Polícia cumpre mandado contra Rogério Andrade

Reprodução

Segundo a denúncia do MPRJ que embasou a operação, Rogério Andrade expandia seus negócios de exploração de jogos de azar em vasta área geográfica, mediante a imposição de domínio territorial com violência, além da prática reiterada e sistêmica dos crimes de corrupção ativa, homicídio, lavagem de dinheiro, extorsão e ameaça.

Rogério seria o chefe da organização criminosa que contava ainda com o agora ex-PM Ronnie Lessa.

Gustavo aparecia como o número 2 na hierarquia criminosa montada pelo pai. É também chamado de Príncipe Regente.

Polícia cumpre mandado contra Rogério Andrade

Reprodução

