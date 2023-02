Bicho-preguiça apelidado de Bóris aparece em vestiário de clube e é resgatado no litoral de SP; VIDEO

Animal estava no Clube Portuários, no Marapé, em Santos. Uma equipe da Guarda Municipal soltou o bicho-preguiça em uma área de mata. GCM de Santos resgatou o bicho preguiça que estava em um clube de trabalhadores portuários

Um bicho-preguiça foi resgatado de dentro de um vestiário em um clube de Santos, no litoral de São Paulo. Segundo apurado pelo g1, nesta quarta-feira (1), o animal estava saudável e foi levado de volta à natureza. Além do bicho-preguiça, um saruê, que estava próximo ao clube, também foi resgatado.

O bicho-preguiça foi encontrado, nesta segunda-feira (30), por funcionários da Associação Atlética dos Portuários de Santos, que fica na Rua Joaquim Távora, no bairro Marapé.

De acordo com a prefeitura, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) esteve no local para resgatar o bicho-preguiça. David Pereira, um dos guardas que estave local, contou que o animal estava dentro do vestiário, que fica perto do campo de futebol.

“Demos um nome para o bicho-preguiça. A gente faz isso de vez em quando, faz parte da ocorrência dar nome para os animais. Escolhemos bem aleatório. Chamamos o bicho de Bóris. Ele tinha cara de Bóris”, brincou Pereira.

Ainda segundo ele, os guardas fizeram contato com um veterinário que trabalha no Orquidário Municipal de Santos. Como Bóris não estava ferido e aparentava estar saudável, o veterinário sugeriu que ele fosse solto na natureza, em uma área de mata, onde houvesse uma árvore embaúba.

“Ele foi passear no clube e voltou para a casa. Assim que ele foi colocado no tronco da árvore, ele subiu rapidinho”, contou Pereira.

Além do bicho preguiça, os guardas municipais se depararam com um saruê ao lado da portaria do clube. De acordo com Pereira, para evitar que o animal fosse para a rua e correr o risco de ser atropelado, a equipe da GCM Ambiental também resgatou o saruê. O animal foi apelidado de Hebert e solto em uma área de mata próximo ao clube.

