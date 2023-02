Bicho preguiça ‘ciclista’ dá show ao ser resgatado no litoral de SP; VÍDEO

Animal estava agarrado em uma bicicleta e tentou dar tapas nas pessoas antes de ser capturado em Praia Grande (SP) para ser devolvido ao habitat dele. Bicho preguiça ‘ciclista’ dá show ao ser resgatado em Praia Grande

Um bicho preguiça reagiu de forma, no mínimo, inesperada ao ser resgatado em Praia Grande, no litoral de São Paul. Um vídeo obtido pelo g1 neste domingo (5) mostra que o animal estava agarrado a uma bicicleta e tentou dar ‘tapas’ nas pessoas como forma de se proteger. Apesar das tentativas, ninguém ficou ferido e o animal foi devolvido ao habitat natural.

O bicho preguiça foi visto por volta das 12h de sábado (4) próximo à Avenida Ayrton Senna, no bairro Xixová, em Praia Grande. Ele estava numa bicicleta e chamou atenção de populares, que acionaram a Guarda Ambiental da cidade.

A prefeitura informou que a guarda conseguiu resgatar o animal e devolvê-lo ao habitat natural sem que ele passasse pelo Centro de Triagem. O animal macho e adulto estava saudável e foi solto no Parque Estadual Xixová-Japuí.

Bicho preguiça dá show ao ser resgatado em Praia Grande, SP, neste sábado (4)

Reprodução

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

pappa2200