Bicho-preguiça é encontrado em ponto ônibus após ser atropelado em Santos, SP

Animal foi encontrado agarrado a um ponto de ônibus no Morro Nova Cintra. Guardas municipais resgatam bicho-preguiça atropelado em Santos, SP

Um bicho-preguiça se recupera de um atropelamento que o deixou com ferimentos na boca e na pata esquerda. Moradores o encontraram agarrado a um ponto de ônibus, na terça-feira (7), em uma avenida do Morro da Nova Cintra, em Santos, no litoral de São Paulo.

Segundo a prefeitura, o animal é um macho adulto e passa por tratamento com a equipe do hospital veterinário do Orquidário Municipal desde a noite de terça-feira. O atropelamento aconteceu, durante a tarde, logo após o bicho-preguiça sair de uma área de mata do morro e tentar atravessar a Rua Manoel Garcia Vilarinho.

Após o atropelamento, ele conseguiu chegar até a calçada e se agarrou a um ponto de ônibus da via. Moradores o encontraram e acionaram o Grupo Especial de Ação Ambiental e Bem-Estar Animal da Guarda Civil Municipal de Santos (GCM).

Bicho-preguiça se recupera de atropelamento no Orquidário Municipal de Santos, SP.

Prefeitura de Santos/ Divulgação

O motoboy Luiz Fernando Vaz, de 35 anos, passava pelo local e parou para registrar a situação, quando viu uma pequena aglomeração na via. “Quando cheguei, ele estava agarrada no ponto de ônibus. Estava chovendo na hora, então ele [o animal] estava todo molhado”, afirma.

Nas imagens feitas por Vaz (veja acima), os guardas municipais tentam retirar o bicho-preguiça com uma toalha. As unhas do animal estão agarradas à coluna do ponto de ônibus. Depois de insistir, ele acaba se soltando.

Bicho-preguiça foi resgatado por guardas municipais de Santos, no litoral de SP, após ser atropelado.

Reprodução

Os GCMs o levaram até o Orquidário de Santos, onde foi constatado que, além de escoriações, ele estava com três unhas quebradas. Segundo o Orquidário, exames realizados no animal não apontaram qualquer fratura.

A previsão, segundo a prefeitura, é de que o bicho-preguiça esteja pronto para ser solto no próprio ambiente natural na próxima semana.

Bicho-preguiça recebe cuidados no Orquidário Municipal de Santos, no litoral de SP, após atropelamento.

Prefeitura de Santos

