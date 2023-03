La società giallorossa comunica – attraverso un post sulla propria pagina Facebook – che la vendita online per la partita di Serie C – Girone C – tra Catanzaro e Pescara riprenderà alle ore 17:00. Circa un’ora fa, infatti, “il sistema di vendita dei biglietti on line, gestito dalla società GO2, è stato oggetto di un attacco hacker sin dall’avvio della prevendita. Per questa ragione – scriveva la società giallorossa nella precedente nota – la stessa è stata sospesa. Quanto successo – aveva precisato la società giallorossa – ha rallentato anche l’emissione dei ticket nelle rivendite autorizzate dove però è possibile acquistare i tagliandi”.

The post Biglietti Catanzaro Pescara, file e caos ma la prevendita online è ripresa appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Ufficio Stampa