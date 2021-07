Bignè con crema al tonno. Ricetta facile e veloce.

Vogliamo organizzare un aperitivo con amici a casa all’ultimo minuto e non sappiamo cosa preparare? Andiamo su qualcosa di originale, sfizioso ma che richiede davvero pochi minuti di preparazione: i Bignè salati al tonno!

Noi abbiamo utilizzato i bignè piccoli, perfetti quindi come fingerfood in aperitivi o buffet, e li abbiamo farciti con una crema a base di tonno sott’olio semplicissima da preparare: ci basta mettere nel mixer il tonno sgocciolato, del formaggio cremoso, qualche acciuga e un pochino di capperi e frullare fino ad ottenere un composto dalla consistenza cremosa e omogenea. Il nostro consiglio è quello di non aggiungere condimenti come sale o pepe, poiché tutti gli ingredienti sono già molto saporiti e sapidi.

Questi mini bignè farciti sono perfetti anche come antipasto in una cena di pesce: sono molto saporiti e stuzzicano l’appetito alla grande! Inoltre è una ricetta che si presta a tantissime varianti: per restare in tema mare, possiamo farcirli con una mousse al salmone, mentre volendo fare una farcitura di “terra”, possiamo optare per una mousse di prosciutto cotto, o ancora scegliere una farcitura vegetariana, ad esempio una crema di melanzane o zucchine.

Pronti a provare anche voi i Bignè salati al tonno? Vedrete, i vostri ospiti ne rimarranno conquistati! Vediamo subito come prepararli.

