bikini,-chiara-ferragni-lancia-il-colore-dell’estate,-tutte-pazze-per-modello-e-fantasia.-e’-corsa-a-comprarlo

Si avvicina l’estate ed è subito corsa ai bikini, l’indumento per eccellenza per la spiaggia. Ce ne sono di tutti i tipi, per tutti i fisici e per tutte le abbronzature. Perché il costume da bagno non si sceglie in base alla moda del momento, ma in base alle proprie curve e al tono della propria pelle. Ci sono colori che risaltano maggiormente sulle carnagioni abbronzate, altri toni che invece mettono in evidenza quelle più chiare ed eleganti. Esistono poi quelli più sgambati, o quelli a vita alta che danno una forma migliore ai fianchi, infine ci sono scollature di tutti i tipi, per seni di tutte le dimensioni.

Insomma, ogni donna deve scegliere con attenzione i bikini da indossare al mare. Perché le mode passano, ma lo stile resta e ognuna di noi dovrebbe curare il suo stile personale. E’ anche vero però che moda e stile possono venirsi incontro. Ogni anno le passerelle ci propongono interessanti novità, che potremmo utilizzare anche a nostro vantaggio. Perché mentre lo stile è personale, è la moda che va incontro ai gusti di una società che cambia anno dopo anno. Per questo, è sempre utile per le amanti della moda lanciare un occhio alle grandi firme e si nuovi prodotti proposti. ( continua dopo la foto)

E quest’anno sono già tutti pronti per i bikini. A breve potremo cominciare a fare i primi bagni e dobbiamo essere pronte a mostrarci al meglio. Per la prossima stagione i costumi da bagno nei negozi verteranno maggiormente su delle nuances che potranno rendere contente tutte. Partiamo dal rosso corallo, utilizzato come tinta principale da celebri brand come Lovable. Un colore che è stato sempre preso in poca considerazione dal mondo della moda ma che adesso sembra cominciare a prendersi la sua rivincita ed è pronto a dare sfoggio di se su tutte le spiagge più in. Non solo, va bene su ogni incarnato, dal più scuro al più chiaro.

Poi c’è il giallo limone, indicato da molti come il colore del 2022. Un colore difficile perché molto vistoso. Non tutti riescono a reggere gli sguardi, molte potrebbero provare fastidio nel dare nell’occhio, ma adesso le cose sono cambiate e le donne sembrano fare a gara per farsi notare. Ed ecco che il giallo è diventato immediatamente alla moda. Passiamo all’azzurro, intramontabile, soprattutto per gli italiani che lo associano al loro personale colore. “Il cielo è azzurro sopra Berlino” recitavamo quando la nazionale ha vinto i mondiali, al punto da rendere questo il colore più amato.

L’anno scorso l’Italia si è fatta valere più che mai, nel campo dello sport e in quello dell’arte. Abbiamo vinto gli europei, abbiamo guadagnato molte medaglie alle Olimpiadi, i Maneskin ci hanno resi primi anche all’Eurovision che quest’anno si terrà nella nostra penisola, a Torino. Insomma, questa è l’estate migliore per i bikini di colore azzurro. Il viola è un altro colore innovativo, dal momento che fino a poco tempo fa si pensava ‘portasse sfiga’. Ma adesso le tradizioni sono venute meno e i bikini si colorano di questa tinta. Infine ci sono le stampe a fiori, già largamente utilizzate su camicie e pantaloni, sono famose per celebrare l’arrivo della bella stagione.

L’articolo Bikini, Chiara Ferragni lancia il colore dell’estate, Tutte pazze per modello e fantasia. E’ corsa a comprarlo proviene da Più Donna – Notizie di gossip, spettacolo, moda e attualità.