bill-cosby-torna-libero,-la-corte-suprema-della-pennsylvania-annulla-la-condanna-per-violenza-sessuale

La Corte Suprema della Pennsylvania annulla la condanna per violenza sessuale a Bill Cosby, che può così uscire dal carcere. L’attore, per anni conosciuto come il Papà d’America, era stato condannato per aggressione sessuale nel settembre 2018 a una pena fra i 3 e 10 anni di prigione statale, per aver drogato e aggredito una donna nel 2004. L’anno scorso la Corte Suprema della Pennsylvania aveva accettato di accogliere il ricorso contro il verdetto.

Cosby, noto anche in Italia per la serie anni Ottanta “I Robinson“, era stato riconosciuto colpevole per tre capi d’accusa. Il caso era scoppiato dopo le denunce di Andrea Constand, che aveva affermato di essere stata drogata e aggredita nella casa della star. Un incontro avvenuto a gennaio di 14 anni fa, quando la donna era una dipendente della Temple University e Cosby faceva parte del consiglio d’amministrazione dell’ateneo.