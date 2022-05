Il cofondatore di Microsoft si interroga sugli obiettivi reali dell’operazione. Intanto il patron di Tesla e SpaceX si assicura investimenti per 7,14 miliardi di dollari per finanziare la scalata Elon Musk potrebbe rendere Twitter “peggiore”. E’ il timore avanzato da Bill Gates, cofondatore di Microsoft, nel suo intervento al ceo summit del Wall Street Journal, in cui ha parlato dell’acquisizione…

L’articolo Bill Gates contro Elon Musk: con Twitter potrebbe far passare i messaggi che i vaccini uccidono o che io traccio le persone proviene da Grandeinganno.