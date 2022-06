Bimba va sulla tomba della sua amichetta e cade a terra in fin di vita: quel che è successo è orrendo

Illiana Treviño è una bimba di quasi 11 anni che è finita in ospedale dopo aver avuto quasi un attacco di cuore in seguito alla visita alla tomba della sua amica Amerie, tra le vittime della strage di Uvalde. “Il suo cuore non può sopportare lo stress e il trauma dei giorni passati”. Ha portato un orsacchiotto sulla tomba di un’amichetta uccisa nella strage di Uvalde, in Texas, la scorsa settimana, quando ha avuto quasi un attacco di cuore ed è svenuta a terra proprio davanti alla tomba.

È viva per miracolo Illiana Treviño, 11 anni, finita in ospedale quando la sua frequenza cardiaca è schizzata alle stelle dopo aver visitato il memoriale di Amerie Jo Garza, 10 anni. “Amerie proteggeva Illiana dai bulli e veniva sempre in suo aiuto”, ha scritto la madre della bambina, Jessica Treviño, 40 anni, su una pagina aperta sulla piattaforma GoFundMe per raccogliere fondi per le spese mediche per la bambina. “Il suo cuore non può sopportare lo stress e il trauma dei giorni passati”, ha aggiunto.

La bimba versa in cattive condizioni, la mamma: “Lunga strada per la guarigione”

Da giovedì, quando ha avuto il malore, Illiana si trova ricoverata al Children’s Methodist Hospital di San Antonio, a un’ora e mezza in auto da Uvalde. Sua madre ha detto che l’11enne non ha mai avuto problemi di cuore prima dell’incidente, secondo quanto riporta People. Jessica ha fatto sapere che i medici hanno paura che l’evento si verifichi di nuovo.

Secondo gli specialisti che la stanno curando Illiana sta mostrando sintomi di disturbo da stress post-traumatico e stress acuto dovuto al trauma che ha subito. “Il suo corpo si stava praticamente spegnendo completamente. Non ce la faceva. Il suo corpo stava fondamentalmente reagendo allo shock”, ha sottolineato la madre. Illiana è uscita illesa dalla sparatoria del 24 maggio alla scuola elementare di Uvalde messa in atto dal 18enne Salvador Ramos.

Ha scoperto però la morte di Amerie dopo aver visto la foto della sua migliore amica al telegiornale, elencata come una delle 21 vittime della strage. "Ha iniziato a urlare e piangere dopo aver visto quelle immagini", ha detto la madre della ragazza dal cuore spezzato a People. "Ci sono solo delle persone brutte nel mondo", le ha detto. La donna ha aggiunto che Illiana ha ora davanti a sé una "lunga strada per la guarigione" e che dovrà essere seguita da vicino.

