bimbo-annegato-nell’adigetto,-una-raccolta-fondi-a-sostegno-della-famiglia-del-piccolo-adam

Fratta Polesine, 27 marzo 2023 – In paese è ancora profondo il cordoglio per la morte di Adam El Bouhali, 4 anni annegato nel canale Adigetto il 22 marzo scorso. Nell’attesa che la salma di Adam venga restituita alla disponibilità dei genitori, gli stessi hanno espresso la volontà di celebrare i funerali con il rito islamico e che il feretro potrebbe essere portato in Marocco. Il Comune di Fratta Polesine ha reso noto e conferma che: “Il desiderio dei genitori di Adam è dare sepoltura al figlio in Marocco, nel pieno rispetto del tradizionale rito funebre musulmano. La comunità marocchina si è stretta attorno alla famiglia ed ha promosso una raccolta fondi per dare supporto a questa iniziativa. Stanno facendo lo stesso il comprensivo scolastico Costa di Rovigo-Fratta Polesine ed altri gruppi di cittadini e associazioni. Riteniamo che il dolore per la perdita di un figlio di 4 anni non abbia confini, ma vada solo condiviso e rispettato, aiutando i genitori”.

La tragedia

L’abitazione della famiglia del piccolo Adam è a ridosso del canale Adigetto, nella località di Ramedello. Nel pomeriggio di mercoledì 22 marzo Il bambino stava giocando nelle vicinanze, poco dopo il padre ne ha perso le tracce, lui stesso ha dato l’allarme, mentre il fratello di Abdelhadi El Bouhali si è tuffato in acqua per ricercare il figlio. Sono seguite ore di ricerche disperate, poi, purtroppo, verso le 23,30 il tragico ritrovamento del corpo di Adam, trascinato dalle acque del canale Adigetto. Lì i vigli del fuoco hanno recuperato il corpo galleggiante del bimbo, che era 700 metri dal punto in cui il bambino stava giocando e caduto nel canale, dove è protetto quasi interamente da guard-rail, tranne un piccolo tratto.

Il minuto di silenzio e cordoglio della scuola

Il piccolo Adam frequentava la scuola materna locale, grande il dolore del plesso. Il dirigente scolastico dell’isittuto comprensivo Costa di Rovigo-Fratta Polesine Nello Califano, in una lettera indirizzata a famiglie al personale scolastico e Comune, ha voluto ricordare che: “Siamo tutti addolorati e siamo qui per sostenerci a vicenda in questo momento difficile, consapevoli che questa notizia potrebbe avere un impatto emotivo soprattutto sui nostri studenti e sulle loro famiglie. Vi preghiamo di non esitare a contattare la scuola se ravviserete bisogno di supporto o anche semplicemente per parlare con qualcuno. Faremo del nostro meglio per offrire un ambiente sicuro e accogliente per tutti. La scuola è aperta e cercheremo di far fronte alla situazione nel modo miglio possibile”. La scuola si è fermata il giorno 24 marzo alle 10.30 per ricordare in un minuto di silenzio: “Un piccolo angelo che ci ha lasciato troppo presto”.

