Bimbo di 11 anni accoltellato nel sonno. Prima di morire confessa: “E’ stata mamma”. Il motivo è agghiacciante

La tragedia ha dell’incredibile ed è avvenuto nel New Mexico, precisamente nella città di Hobbs. Parliamo di un vero e proprio tentato omicidio, tra l’altro riuscito. Il bambino di 11 anni è infatti morto 1 settimana fa in ospedale. La cosa più sconcertante è che sia stato accoltellato nel sonno, mentre dormiva beato ed ignaro di tutto. Stando alle ultime parole della vittima, la responsabile di questo orrore sarebbe stata proprio la madre. Quest’ultima ha poi tentato un ulteriore atto estremo, provando a suicidarsi con lo stesso coltello.

È ancora una volta un bambino la vittima di un’ennesima tragedia perpetrata dalla madre stessa. La vittima stava dormendo, inconsapevole di quello che sarebbe successo. La madre non vedeva il figlio da qualche settimana. Il bambino infatti viveva a casa con il padre nell’Oklahoma ed i genitori stavano seguendo l’iter per il divorzio. Il papà ha deciso di portarlo a fare visita a sua madre nel New Mexico, dove è avvenuto il dramma. Dopo averlo accoltellato, la donna ha tentato di suicidarsi con lo stesso coltello dell’aggressione.

Il padre aveva portato con sé il figlio, lontano da sua madre, proprio per proteggerlo. Pare infatti che la donna soffrisse di diversi disturbi mentali, che quella notte hanno certamente preso il sopravvento. Stando alle dichiarazioni di lui, aveva deciso di chiedere il divorzio e di allontanarsi da sua moglie proprio perché aveva già più volte manifestato atteggiamenti violenti nei confronti dei loro figli. Il piccolo Bruce, ha confessato prima di morire, che era stata la madre Mary la responsabile della tragedia. Il bambino era stato infatti portato al Covenant Hobbs Hospital ma le sue condizioni erano troppo disperate per poter sopravvivere.

La dichiarazione di Bruce in punto di morte ha facilitato il lavoro degli investigatori ed ha comportato l’arresto immediato della madre, condannata per omicidio di primo grado. Per il padre, la tragedia è stato un duro colpo. L’uomo ha infatti tentato con tutte le sue forze di proteggere il figlio da sua madre, trasferendosi e andando a vivere con lui in New Mexico. Ha però dovuto ascoltare le urla di suo figlio mentre di notte veniva accoltellato dalla moglie Mary. Per fortuna però, la giustizia ha fatto immediatamente il suo corso, per quello che può valere.

I disturbi mentali di Mary Johnson erano già palesi e chiari a molti. Sicuramente spiazzante è uno dei suoi post su facebook. La donna aveva scritto che in realtà non le piace avere figli perché ha scoperto che questi possono sentire e vedere tutto ciò che fa, anche quando è sola con il marito. "Dio mio, ma chi vuole essere madre?", ha infatti dichiarato. Era inoltre convinta che sui figlio Bruce potesse addirittura leggerle nel pensiero e che limitasse la sua libertà. Insomma, la tragedia era già preannunciata.

