Bimbo di 3 anni trovato morto in macchina. Il papà era andato a bere un drink

L’ennesimo dramma è avvenuto nelle ultime ore in Turchia. Sifeddin Malahaji, 34 anni, ne è il responsabile. Ha lasciato suo figlio di soli 3 anni in macchina per più di mezz’ora. Durante quel lasso di tempo è andato a bere un drink con suo fratello. Al rientro, ha trovato il piccolo morto. Probabilmente è stato asfissiato dal caldo. Il papà si è giustificato dicendo di averlo lasciato lì da solo per non svegliarlo e che aveva anche lasciato il finestrini aperti. Qualsiasi sia stata la sua intenzione, questo non cambia il fatto che si è reso responsabile di una tragedia. Scopriamo i dettagli.

Sifeddin Malahaji ha lasciato suo figlio in macchina, da solo, per più di mezz’ora. Nel frattempo è andato a bere un drink con suo fratello. Al suo ritorno scopre il dramma: il piccolo è morto asfissiato. La temperatura esterna era di ben 37 gradi. Ci troviamo in Turchia, più precisamente ad Adana. Sicuramente dopo essere tornato in macchina e dopo essersi reso conto di quanto accaduto, era sconvolto. Ha comunque cercato di giustificarsi dicendo che nonostante i 37 gradi esterni, aveva provveduto a lasciare l’auto al fresco e con i finestrini aperti. Ha poi aggiunto che non voleva svegliare il bimbo e per tale motivo non lo ha portato con sé.

Nonostante le accortezze, il dramma è stato inevitabile. Sifeddin, però, non aveva minimamente pensato che sarebbe potuto succedere qualcosa del genere. “Ho lasciato l’auto all’ombra e poi ho fatto visita a mio fratello che si trovava a lavoro. Non volevo svegliarlo e quindi gli ho lasciato i finestrini aperti”. Purtroppo, però, dopo mezz’ora le condizioni del piccolo erano già gravi. È stato, infatti, portato d’urgenza in ospedale ma ogni tentativo è stato vano. Il suo stato era troppo grave per poter essere salvato. I medici dunque non hanno potuto intervenire né fare nulla per potergli salvare la vita. I danni erano già irreversibili.

Sebbene Siffedin avesse lasciato l'auto all'ombra, il sole dopo un po' l'ha raggiunto ugualmente. Non aveva infatti previsto che l'ombra non è permanente. La macchina è diventata presto incandescente. L'intera famiglia della vittima è sotto shock per il dramma. Nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. Il nonno del piccolo di 3 anni ha dichiarato a favore del padre, aggiungendo che si tratta di un dolore che non augura a nessuno di provare. "Uno va a fare visita al fratello per un po' ed al suo ritorno trova suo figlio morto. È terribile", ha aggiunto. Ha poi concluso dicendo che in ogni caso Siffedin è stato uno sprovveduto.

