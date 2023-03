Nel primo pomeriggio un bambino di 8 anni è morto per cause ancora in corso di accertamento in un istituto scolastico di Sant’Antonio Abate (Napoli). Avrebbe accusato un malore durante una lezione di educazione fisica. Portato in ambulanza, è morto presso l’ospedale di Castellammare di Stabia (Napoli). Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Castellammare. (LaPresse)

The post Bimbo di 8 anni avverte un malore a scuola, arrivato in ospedale muore appeared first on Calabria7 – L’informazione libera.

Mata