bimby-da-cucina:-i-migliori-modelli-da-ordinare

In cucina sono diversi gli elettrodomestici e apparecchi che possono essere un valido supporto per la preparazione dei vari piatti. Uno di quelli maggiormente usati è il Bimby da cucina che ha diverse funzioni. Vediamo quale ordinare tra i tanti modelli a disposizione.

Bimby da cucina

Un robot da cucina che, in pochissimo tempo, permette di preparare vari piatti e ricette. Il bimby da cucina ha varie funzionalità e accessori grazie ai quali è possibile macinare, impastare, cucinare al vapore qualsiasi tipo di alimento o cibo in modo da preparare piatti prelibati e squisiti. Un prodotto dell’azienda Vorwerk e molto comune nelle famiglie proprio perché aiuta a preparare il cibo in pochissimo tempo, soprattutto se si arriva tardi dal lavoro.

Oltre alle funzioni menzionate, è anche in grado d’impastare, sminuzzare e tagliare qualsiasi alimento. Un vero e proprio robot tutto fare che permette di far risparmiare tempo e fatica. Permette di cucinare piatti al vapore grazie al Varoma, un accessorio per una cottura più sana e salutare al tempo stesso. Si compone anche di una bilancia interna utile per pesare i vari ingredienti in modo da preparare qualsiasi piatto si voglia.

Grazie al bimby da cucina non solo si risparmia tempo e denaro, si pensi soltanto a tutti gli accessori che bisogna comprare. In questo si ha a disposizione un solo prodotto per tantissime funzioni. Permette anche un notevole risparmio di spazio, infatti è un elettrodomestico piccolo e compatto adatto a qualsiasi ambiente, anche di piccole dimensioni, proprio perché non causa particolare ingombro.

Molto facile da usare e silenzioso. Con il bimby da cucina si possono cucinare anche diversi piatti leggeri e ipocalorici con una riduzione dei grassi in modo da mantenere una cucina salutare. Quindi, è adatto anche per coloro che sono a dieta.

Bimby in cucina: modelli

Un dispositivo di cui si trovano vari modelli, per cui non è facile capire quale sia la tipologia maggiormente indicata per le esigenze e bisogni in cucina di ciascuno. Uno degli ultimi modelli di bimby da cucina è il TM31 che si differenzia per una tecnologia all’avanguardia in un dispositivo pratico e comodo al tempo stesso. Un modello molto piccolo e compatto perfetto per gli ambienti di ognuno.

L’ultimo modello è molto innovativo con una capacità di funzionamento davvero particolare e soprattutto al passo con i tempi. Oltre a questo modello appena uscito, ci sono altri modelli di bimby da cucina. Il modello Tm5 e Tm6 si contraddistinguono per un pannello touch screen e due modalità di funzionamento.

La novità che contraddistingue i vari modelli dipende dal fatto che, inserendo degli stick, ovvero delle memory pen dedicate, si possono attivare varie ricette da scaricare sull’app. Sul pannello si attiva la modalità di cottura che permette al consumatore di preparare la ricetta seguendo ogni passaggio. Gli stick sono a pagamento, ma negli ultimi modelli è possibile anche usare le ricette storiche, ovvero quelle che si trovano su Internet gratuitamente.

Nei vari modelli di bimby da cucina ci sono programmi specifici per rosolare o per una cottura a bassa temperatura, oltre alla possibilità di scaricare varie ricette per variare l’alimentazione e i vari piatti. Hanno un display molto più grande con la bilancia che è maggiormente precisa rispetto alle tipologie precedenti.

Bimby in cucina Amazon

Per chi volesse sperimentare l’uso di questo apparecchio, il sito di Amazon ne mette a disposizione vari modelli approfittando di diversi sconti e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare varie informazioni in merito. Ecco una classifica con i migliori modelli di bimby da cucina tra quelli maggiormente apprezzati dai consumatori e utenti del noto e-commerce.

1)Moulinex HF4568K Clickchef

Un robot da cucina che permette di avere ricette pronte in pochissimo tempo. Dotato di 5 programmi automatici e una modalità manuale. Ha 7 accessorio e una capacità da 3 litri con ricettario incluso. Di colore nero. Si risparmia tempo ed energia. Permette di preparare impasti, cotture lente, salse e molto altro. Dotato di cestello, vaporiera e anche bilancia integrata. Adatto per una famiglia di 4 persone. Dotato di coperchio per evitare schizzi. In vendita con il 25% di sconto. Un prodotto di Amazon’s Choice.

2)Bosch MCM301M Multitalent

Un modello molto compatto realizzato in acciaio inox con il materiale del contenitore in plastica. Dotato di vari accessori, tra cui il cestello. permette di grattugiare, affettare, macinare, miscelare e molto altro. Gli ingredienti sono tagliati perfettamente in modo da realizzare ottimi frullati e piatti cremosi. In vendita con lo sconto del 40%. Un prodotto Amazon’s Choice.

3)Ninja BN650EU robot da cucina

Molto preciso dando la possibilità di preparare diversi piatti. Sfrutta la tecnologia Auto iQ facendo tutto in automatico e il consumatore deve soltanto pigiare un pulsante per azionare il tutto. Molto durevole e potente con lame intercambiabili in acciaio inox. Molto facile da usare grazie ai vari comandi e impostazioni semplici. Include ciotola da 2 litri, lame tritatutto, accessorio per impastare e ricettario. Disponibile con lo sconto del 20%.

Per chi è goloso di dolci, ecco alcune ricette da preparare con il bimby da cucina.