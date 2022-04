binance-card-per-fare-acquisti-e-pagare-in-criptovalute-in-tutti-i-negozi.-come-funziona-e-come-fare

Con Binance Card hai la possibilità di operare nel settore delle criptovalute e ottenere al tempo stesso uno strumento di pagamento sicuro e facile da gestire

Binance Card è la soluzione perfetta per quegli utenti che vogliono investire nel mercato delle criptovalute e avere al tempo stesso uno strumento sicuro e facile da usare per effettuare pagamenti direttamente dal proprio portafoglio crypto.

Con Binance Card è infatti possibile spendere criptovalute per fare acquisti in negozi in tutto il mondo, fisici e virtuali, in maniera rapida, sicura, e soprattutto completamente gratuita dal momento che non vi sono costi di commissione.

Come funziona Binance Card

Chi opera nel mercato degli asset digitali conosce bene il più famoso exchange al mondo, Binance, primo come capitalizzazione di mercato. Ed è proprio Binance ad aver lanciato la propria carta di pagamento appartenente al circuito VISA per permettere ai propri utenti di effettuare acquisti pagando con criptovalute in qualsiasi negozio.

Binance Card è una carta progettata proprio per quegli utenti che operano nel settore delle criptovalute e vogliono avere uno strumento di pagamento sicuro e facile da gestire per spendere le proprie crypto in qualsiasi momento.

Si tratta di una carta di pagamento pensata per facilitare la vita a tutte quelle persone che non si limitano ad ‘investire e dimenticare’ nel mercato delle valute virtuali, ma che sono entrate in un’ottica diversa, in cui le crypto si possono usare quotidianamente anche per fare acquisti.

Binance Card è ad oggi uno degli strumenti di pagamento più semplici in assoluto per quel che riguarda le criptovalute, e in più con questa carta di pagamento si ha accesso a un interessante servizio di cashback.

La carta VISA di Binance permette di convertire e spendere le cryptovalute nel tuo wallet in oltre 60 milioni di esercizi commerciali dislocati in ogni angolo del globo. Tutto quello che bisogna fare è trasferire le criptovalute dal wallet spot al wallet della carta e sarà subito possibile iniziare a fare acquisti. Questo sistema consente di pagare direttamente con Bitcoin, Ethereum o altre crypto ovunque e in qualsiasi momento.

Binance Card è completamente gratuita e a zero commissioni

Per quanto riguarda i costi Binance Card non teme confronti in quanto è completamente gratuita e non ha costi di commissione a carico dell’utente per le transazioni effettuate.

Non sono previsti infatti costi o addebiti di commissione amministrativa a carico dell’utente per i suoi acquisti con Binance Card, inoltre non ci sono commissioni né sull’apertura né sulla chiusura della carta. Infine ci sono zero commissioni sulla conversione e sulla conservazione delle criptovalute.

L’unico caso in cui ci sarà qualcosa da pagare con Binance Card è quello di furto o smarrimento della carta, in quanto in tal caso il possessore della carta fisica dovrà pagare 25 euro se vuole una nuova carta, ma in alternativa potrà usare la carta virtuale completamente gratis.

Quali sono le criptovalute disponibili sulla Binance Card

Sulla Binance Card al momento sono disponibili le seguenti criptovalute per effettuare acquisti nei vari negozi, sia fisici che online.

BTC (Bitcoin)

BNB (Binance Coin)

BUSD (Busd)

SXP (Swipe)

ETH (Ethereum)

ADA (Cardano)

DOT (Polkadot)

FIL (Filecoin)

XVS (Venus)

Oltre che in crypto i pagamenti con Binance Card possono ovviamente essere effettuati anche in euro.

Come richiedere Binance Card e quali sono i limiti della carta

Il primo passo per richiedere la carta VISA di Binance è la registrazione sulla piattaforma Binance. Una volta effettuata la registrazione del proprio account è necessario seguire i seguenti step:

compilare il modulo che compare sul portale inseriendo la propria email e la password

cliccare sul link di verifica contenuto nell’email che Binance invia all’utente per il completamento della registrazione

andare nella sezione “Carte”, quindi cliccare su “Carta Visa Binance” ed inserire i dati per richiedere la Binance Card.

A questo punto, una volta terminata la procedura, l’utente riceverà la carta Binance direttamente a casa all’indirizzo fornito in fase di registrazione. Per ricevere la carta in genere occorrono dai 7 ai 14 giorni.

Per quanto riguarda invece i limiti della carta, ricordiamo che la carta fisica ha un limite giornaliero di 8.700 euro, mentre nel caso della carta virtuale il limite si riduce a 870 euro al giorno. Inoltre per i prelievi esiste un tetto massimo di 290 euro al giorno.

Quali sono i vantaggi di Binance Card e come funziona il Cashback

Binance Card è un sistema di pagamento sicuro, facile da usare e completamente gratuito, ma non è tutto, perché offre diversi vantaggi su cui vale la pena spendere ancora qualche parola.

Come apprendiamo da questa immagine tratta direttamente dal portale di Binance, vi sono in particolare quattro aspetti interessanti correlati alla Binance Card, e sono i seguenti:

Zero Commissioni : la carta Visa Binance è completamente gratuita. Binance non addebiterà alcuna commissione amministrativa o di elavorazione

: la carta Visa Binance è completamente gratuita. Binance non addebiterà alcuna commissione amministrativa o di elavorazione Conserva le criptovalute e convertile solo quando ne hai bisogno : puoi conservare le criptovalute nel tuo wallet di finanziamento Binance e scambiarle solo quando effettui dei pagamenti

: puoi conservare le criptovalute nel tuo wallet di finanziamento Binance e scambiarle solo quando effettui dei pagamenti Fino all’8% di cashback sui tuoi acquisti : ottieni fino all’8% di cashback su tutti gli acquisti idonei effettuati con la tua carta Visa Binance

: ottieni fino all’8% di cashback su tutti gli acquisti idonei effettuati con la tua carta Visa Binance I tuoi fondi sono SAFU: significa che tutti i fondi sulla tua Binance Card sono protetti dai più alti standard di sicurezza disponibili su Binance.

Infine, per quanto riguarda il cashback di Binance Card, spieghiamo brevemente di cosa si tratta. In pratica Binance ti offre un rimborso per ciascun acquisto effettuato usando la carta di pagamento, con una percentuale che varia a seconda del livello della tua carta, che a sua volta dipende dalla quantità di BNB (Binance Token) in staking nei tuoi wallet Binance.

Il calcolo del cashback avviene su base giornaliera per ciascun acquisto effettuato nel giorno precedente. Inoltre Binance aggiunge costantemente nuovi vantaggi e nuovi bonus al suo programma cashback. Sul sito di Binance trovi la tabella aggiornata con le percentuali di cashback a seconda del livello della tua Binance Card.

Richiedi la tua Binance Card per iniziare a fare acquisti pagando in criptovalute. Clicca qui per visitare il sito di Binance e saperne di più sulla carta di pagamento.

L’articolo Binance Card per fare acquisti e pagare in criptovalute in tutti i negozi. Come funziona e come fare proviene da ValuteVirtuali.com.