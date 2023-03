bio-on,-ok-al-concordato:-l’azienda-e-gli-impianti-passano-alla-torinese-maip

Bologna, 10 marzo 2023 – Bio On riparte: l’azienda di bioplastiche fondata da Marco Astorri che aveva fatto sognare la Borsa, diventando un unicorno (cioè un’impresa con una capitalizzazione da 1 miliardo di euro) prima di fallire nel dicembre 2019, è ufficialmente finita nelle mani del gruppo piemontese Maip. Oggi, infatti, la proposta di concordato fallimentare per l’acquisizione di tutti gli assets di Bio On presentata dal gruppo di Settimo Torinese ha ricevuto l’omologa da parte del tribunale di Bologna. La proposta è stata avanzata dalla società Haruki SpA, controllata al 75% da Maip Compounding Srl e al 25% da Plastotecnica Srl (entrambe appartenenti al Gruppo Maip) e appositamente costituita per l’acquisizione dell’azienda bolognese di bioplastiche. A seguito del provvedimento, nei tempi tecnici necessari si procederà all’acquisizione definitiva dell’azienda. Haruki SpA verrà dotata di un patrimonio iniziale di circa 20 milioni per garantire l’esecuzione della proposta concordataria e per iniziare il percorso di recupero, messa a punto e ripartenza dell’azienda di Castel San Pietro. Il piano quinquennale proposto dal Gruppo è stato studiato per avviare in tempi brevi l’innovativa tecnologia di produzione del rivoluzionario prodotto Pha da scarti agricoli o sottoprodotti agro-industriali (come canna da zucchero, barbabietola, glicerolo da biodiesel), sviluppata da Bio-on dal 2008 al 2019 ed ancora oggi all’avanguardia mondiale. «Il nostro obiettivo è di offrire al mercato un eccellente portafoglio di materiali unici ed innovativi con pochi eguali a livello mondiale che conterà oltre 500 formulazioni a base di poliidrossialcanoati (PHA), in polvere e in granuli», ha detto Eligio Martini, presidente Maip.

valipomponi