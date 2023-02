Biodiversità terrestre: i 5 Paesi che ne ospitano il patrimonio maggiore

Definisce la varietà di esseri, forme di vita e di ecosistemi a tutti i livelli: la biodiversità è il tessuto che tiene insieme la vita sul nostro pianeta. Coprendo più di un terzo delle terre emerse, le foreste sono le aree in cui si concentra la maggior parte di questa diversità. La loro gestione e conservazione è quindi direttamente legata alla sopravvivenza non solo di specie animali e vegetali, ma anche di noi stessi.

Ecco la lista dei Paesi al mondo che ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre, situati per la maggior parte in Sudamerica, Africa e Asia. Per quanto riguarda il continente europeo, i primi Stati che incontriamo sono invece Croazia e Portogallo.

Brasile

Il Paese sudamericano ospita tra il 15% e il 20% della biodiversità mondiale (oltre 700 specie di mammiferi, 1.900 uccelli, 750 tipi di rettili, 4.000 specie di piante), assieme ad altri primati: dispone di circa il 20% dell’acqua potabile a livello mondiale e le sue aree umide e forestali hanno la maggior estensione tra tutte quelle conosciute.

2. Indonesia

Con 515 specie di mammiferi, 1.600 specie di uccelli e 780 tipi di rettili, l’Indonesia è il secondo Paese al mondo per ricchezza biologica. Nelle 17.000 isole che compongono questo Stato si trovano inoltre endemismi come il cervo di Bawean o siti patrimonio dell’umanità come il Parco nazionale di Komodo o la foresta tropicale di Sumatra.

3. Colombia

Il 10% della biodiversità terrestre e oltre 300 differenti tipi di ecosistemi sono concentrati in questa area compresa tra il mar dei Caraibi, Venezuela, Brasile, Perù ed Equador. Nonostante il 9% del territorio sia protetto da leggi speciali o trattati internazionali per la tutela dell’ambiente, quasi la metà di queste aree è in pericolo a causa di degrado o sovrasfruttamento delle risorse naturali.

4. Cina

Può sembrare strano che un Paese con tassi di crescita economica e di popolazione tra i più alti al mondo rientri in questa lista: eppure in Cina vivono importanti endemismi come i panda giganti, le tigri della Cina meridionale, l’antilope tibetana o la scimmia dal naso camuso dorato, che trovano spesso riparo all’interno dei 208 milioni di ettari di foreste che ricoprono questo Paese.

5. Perù

È uno dei 17 megadiverse countries del mondo e i tre macro habitat naturali di cui è composto (ande, area costiera e foresta pluviale) danno vita ad un crogiolo di specie animali e vegetali: il Perù ospita oltre 13.000 specie di piante, 500 specie di mammiferi, 1.800 specie di uccelli e 300 di rettili. Il 10% del territorio risulta occupato da aree protette, parchi o riserve.

L’articolo Biodiversità terrestre: i 5 Paesi che ne ospitano il patrimonio maggiore proviene da The Map Report.

Vittorio Ferla