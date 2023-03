Biólogo registra aparição de grupo de golfinhos com filhotes na Baía de Santos: ‘dádiva’

Cerca de 20 animais foram vistos na Baía de Santos, SP. Biólogo relata ‘dádiva’ ao encontrar grupo de golfinhos com filhotes na Baía de Santos

Um biólogo foi surpreendido por um grupo de golfinhos ao cruzar a Baía de Santos, no litoral de São Paulo, neste domingo (26). Eric Comin relatou ter visto cerca de 20 animais, entre fêmeas mães e filhotes (veja no vídeo acima).

O profissional flagrou os animais enquanto estava em uma lancha rumo ao Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, localizado a 22 milhas náuticas da costa e o primeiro parque marinho dentre as Unidades de Conservação do Estado de São Paulo.

“É uma dádiva encontrar esses animais na natureza, no ambiente natural deles e com filhotes, isso é incrível”, relatou.

O biólogo conta que os golfinhos, popularmente conhecidos como pintados-do-atlântico, são da espécie Stenella frontalis. Ele diz que a espécie é comum no litoral paulista e vem sendo registrada com mais frequência.

