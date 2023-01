Birigui, a cidade dos calçados e do biribol

Esta semana fomos visitar a cidade de Birigui, localizada no Noroeste Paulista, macrorregião de Araçatuba.Nosso Hotel Fazenda Foz do Marinheiro está a apenas 1h30 de distância e nós subimos em duas equipes, uma para fazer esta matéria e outra para visitar as agências de turismo que trabalham conosco.



Mini blogueiras de Birigui



Fomos recebidos pelo grupo de meninas as “Mini Blogueiras” que promovem as indústrias calçadistas da cidade que na sua maioria, produzem calçados infantis.



Nossa primeira visita foi a Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e Santo Ambrósio.



Fiquei surpresa com a beleza, da construção, com grande parte em dourada, colunas gregas, bancos em madeiras nobres e entalhadas. É um conjunto de vitrais Italianos com grande valor artístico. O estilo da matriz que foi reconstruída e sofreu algumas modificações é dos anos 50.



Praça Dr. Gama em Birigui



A praça Dr. Gama é lindamente ajardinada, composta de lampiões em ferro fundido e um belo gradil, coreto e concha acústica. Almoçamos na churrascaria da cidade.



Klin, Fábrica de Calçados Infantis de Birigui



Para representar as indústrias calçadistas, as Mini Blogueiras acompanharam-nos até Loja da Klin e lá fomos recebidos pela mascote Klin. Fiquei triste do Ziggyfoz, minha mascote, ter ficado no hotel.A loja é enorme e tem um playground onde as crianças podem ir apenas para brincar.

Fomos recepcionados pela equipe da Klin que nos apresentou a enorme fábrica e entendemos cada parte do processo de produção.



Como estávamos com as Mini Blogueiras a preocupação maior foi com a didática e a segurança, onde uma equipe nos acompanhou para garanti-la.

Passamos pelo centro da cidade onde fica o comércio e como amostra desse comércio local, visitamos uma loja de calçados femininos, que trabalha com multimarcas e todos os calçados são lindos e confortáveis.



Para finalizar visitamos as agências de viagens.



Biribol e Birigui



Você sabia que o Biribol esporte aquático foi criado na cidade para estimular o uso das piscinas e da natação? Muito bom, pois este é o único esporte de origem 100% brasileira. Por acaso, temos uma destas piscinas no Hotel Fazenda Foz do Marinheiro e é sucesso.



Kartódromo de Birigui



A novidade da cidade é o Kartódromo “Speed Park“ que foi inaugurado este mês de abril de 2018. O Kartódromo é bem estruturado com restaurantes, escolinha para adultos e crianças. O projeto é atender toda a família além de oferecer educação de trânsito e profissionalizar o esporte. Uma boa dica para os finais de tarde da região.



A visita foi ótima, adorei a companhia das meninas Mini Blogueiras e tudo mais que vi na cidade de Birigui/SP!

valipomponi