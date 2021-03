Biscotti al cioccolato fondente senza burro. Ricetta facile.

I Biscotti al Cioccolato senza Burro sono dei dolcetti sfiziosi e golosi perfetti da gustare a colazione o come dessert dopo i pasti. I nostri biscottini sono realizzati senza burro e con poco zucchero, ma con tanto cioccolato fondente che abbiamo utilizzato sia fuso all’interno dell’impasto che in golose gocce!

Questa ricetta è facile e molto veloce: non servono stampini, spianatoia e mattarello, ma si fa tutto con le mani. Prepareremo l’impasto mescolando tutti gli ingredienti liquidi, in modo da amalgamare bene il cioccolato fuso, poi aggiungeremo la farina e lavoreremo il composto. Faremo riposare l’impasto in frigorifero per mezz’oretta in modo che diventi un po’ più sodo. A questo punto arriva la parte divertente (in cui possiamo anche coinvolgere i bimbi), cioè creare le palline! Noi abbiamo pesato l’impasto e abbiamo ricavato delle palline da 30 grammi l’una, ma possiamo anche fare a occhio senza usare la bilancia.

Abbiamo poi decorato i biscottini con delle gocce di cioccolato fondente e li abbiamo cotti in forno. Dato che nell’impasto è presente il cioccolato fuso, i biscotti appena sfornati saranno molto morbidi, ma ben cotti lo stesso. Quando inizieranno a raffreddarsi, il cioccolato si rapprenderà e i biscotti diventeranno più compatti. La consistenza finale sarà sì compatta ma abbastanza morbida: questi deliziosi dolcetti si sciolgono in bocca! I biscotti al cioccolato senza burro possiamo conservarli in un barattolo con chiusura ermetica e si manterranno bene per 4-5 giorni.

Avete già l’acquolina in bocca, vero? E allora vediamo subito come prepararli! Provate anche voi questi golosi dolcetti al cioccolato fondente e fateci sapere se vi sono piaciuti!

