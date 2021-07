I biscotti al Parmigiano e pomodoro essiccato sono una di quelle idee che svoltano l’aperitivo, perché sono semplici per chi le prepara, ma garantiscono l’effetto wow in chi li mangia

Avrete letto la dicitura “bucce essiccate di pomodoro”. Non spaventatevi, è semplicissimo. La prima volta che preparate la salsa di pomodoro in casa, non buttate via le bucce. Oppure, se siete tipi che comprano la passata pronta, lavate i pomodori, fate una leggera croce con un coltello, e bolliteli per qualche minuto. Quindi scolateli e pelateli. Le bucce mettetele su una teglia coperta di carta forno ed infornate a 120°C a forno ventilato per 30 minuti circa. Quindi frullate nel robot da cucina, ma non tanto, in modo da lasciare dei pezzi grossi.

Tra Parmigiano e buccia di pomodoro questi biscotti saranno delle bombe di umami.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti + 1 ora di riposo dell’impasto

Dosi per

4 persone

Ingredienti:

360 g Farina 00

240 g Burro

200 g Parmigiano Reggiano

2 Tuorli d’Uovo

2 prese Sale Fino

2 manciate di bucce Pomodori essiccate

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei biscotti al Parmigiano e pomodoro essiccato, in una terrina sbattete il burro ammorbidito insieme al Parmigiano reggiano.

Aggiungete i tuorli e, mano mano, tutti gli altri ingredienti.

Mettete l’impasto sul tagliere e lavoratelo fino a raggiungere una consistenza liscia.

Formate ora due salsicciotti del diametro di circa 3 cm.

Avvolgeteli nella pellicola trasparente da cucina e ponete in frigorifero per circa un’ora.

Trascorso questo tempo tagliate i salsicciotti in dischetti di circa 1 cm.

Metteteli in forno leggermente distanziati gli uni dagli altri e lasciate cuocere, in forno preriscaldato a 200°C per circa 10 minuti. Saranno cotti quando vedrete la doratura in superficie.

