biscotti-cioccolato-e-albume:-la-ricetta-fit-e-gluten-free

Per gli amanti del cioccolato ma intolleranti al glutine, ecco la ricetta che fa per voi: biscotti al cioccolato e albume senza farina, latte e burro, ed inoltre gluten free

la ricetta gluten free dei biscotti cioccolato e albume

Hai tremendamente voglia di cioccolato ma allo stesso tempo, desideri restare in forma in vista dell’estate e della prova costume? Questa sarà una ricetta unica che potrai realizzare ogni volta che vuoi. È gustosa, dolce e apporta pochissime calorie.

Inoltre, per gli intolleranti al glutine, è l’ideale, perché è gluten free. SI tratta di biscotti simili ai cookies americani, questo perché hanno dimensioni grandi rispetto ai soliti biscotti. La loro consistenza esterna è croccante, mentre all’interno sono morbidi.

Sono perfetti da gustare a colazione o come spuntino, o anche da offrire a degli amici in un post-cena. Possono essere serviti così, oppure accompagnati con del delizioso gelato, magari alla vaniglia che è la combo perfetta.

Scopriamo insieme quindi qual è la ricetta dei biscotti con albumi e cioccolato.

Biscotti albumi e cioccolato: la ricetta gluten free

Se avete degli albumi da riciclare, soprattutto quando di un uovo vi serve solo il tuorlo, è il momento giusto per fare per realizzare questa ricetta. Gli ingredienti sono pochi e semplici, li potete trovare facilmente in dispensa, e rendere felici tutti in soli 20 minuti.

Ingredienti per i cookies al cioccolato e albume

Per un totale di 10 biscotti grandi, ecco gli ingredienti della ricetta:

2 albumi

160 gr di zucchero a velo o 60 gr di dolcificante stevia

40 gr di cacao amaro

1 pizzico di sale

mezzo cucchiaino di estratto di vaniglia

80 gr di gocce di cioccolato fondente ( in alternativa tagliuzzate una barretta di cioccolato)

Preparazione biscotti

Ricordiamo che per la preparazione di questa ricetta, non c’è bisogno di farina, né di latte e manco di burro. La leggerezza domina e anche il gluten free.

Primo step da fare è quello di unire un un recipiente lo zucchero, il cacao amaro in polvere e un po’ di sale e mescolare bene con un mestolo, Aggiungere poi vaniglia ed albumi, fino a realizzare un composto omogeneo e cremoso.

Aggiungere anche le gocce di cioccolato, e nel frattempo pre riscaldare il forno a 180° e iniziare a formare i biscotti sulla teglia, precedentemente coperta con la carta da forno.

I biscotti devono stare in forno circa 15 minuti, lasciate che si raffreddino e poi gustateli.