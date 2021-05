Biscotti con farina di nocciole e nutella | irresistibilmente buoni

Biscotti con farina di nocciole e nutella, un connubio eccezionale di sapori e cremosità che farà impazzire tutti per colazione o merenda.

Biscotti con farina di nocciole e nutella

Ecco per voi, una ricetta semplice ma che vi garantisco farà impazzire adulti e bambini.

I Biscotti con farina di nocciole e nutella, é un dolcetto friabile e profumato, due cialde di pasta frolla con farina di nocciole e vaniglia farcita di meravigliosa e squisita nutella. Ogni morso é un esplosione di gusto e sapori, né andranno tutti matti e finiranno in un baleno. Inoltre, essendo una ricetta molto semplice, potete variare con tutti gli ingredienti che desiderate, cambiare l’aroma della frolla oppure il ripieno magari con panna e nutella, oppure con altri tipi di cioccolata o ancora con confetture leggere e buonissime. Insomma, c’è né per tutti i gusti e preferenze, ma vi assicuro che se desiderate realizzare dei biscottini buonissimi per una colazione ricca e nutriente o un merenda golosissima, dovete soltanto accendere i fornelli e seguire le nostre indicazioni per un risultato eccezionale e favoloso.

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempi di attesa: 1 ora

Tempi di cottura: 15 minuti

Ingredienti

Per la frolla alla nocciola

300 g di farina 00

100 g di farina alla nocciola

180 g di zucchero semolato

12 g di lievito per dolci

10 ml di estratto di vaniglia

200 g di burro a freddo a pezzi

2 uova

Per la farcitura

Nutella q.b

Preparazione dei Biscotti alla farina di nocciole e nutella

Innanzitutto, per realizzare questo friabile e morbido biscotto, dovete iniziare dalla preparazione della frolla alle nocciole, in una ciotola capiente versate le farine setacciate, il lievito e lo zucchero, mescolate le polveri con una frusta o un mestolo di legno, quando saranno amalgamati gli ingredienti incorporate anche il burro a freddo tagliato a pezzetti, cominciate a lavorare il composto creando una consistenza sabbiosa, dopodiché inglobate anche le uova e l’estratto di vaniglia, lavorate velocemente l’impasto di frolla, fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo, formate un panetto e avvolgetelo con pellicola alimentare e lasciate riposare in frigo per 1 ora.

impasto lavorato

Trascorso il tempo necessario, riprendete il panetto e formate delle palline di pezzatura non superiore ai 10 g l’uno, disponeteli su una teglia foderata di carta forno e infornate in forno preriscaldato a 180 gradi in modalità statica per 15 minuti, una volta pronti sfornateli e lasciateli raffreddare, dopodiché farcite un dischetto con nutella ammorbidita al microonde per 30 secondi o più, e sigillate con un ulteriore biscottino.

microonde

Quando avrete terminato l’operazione per tutti i biscotti, disponeteli su un vassoio da portata et voilà, pronti per voi dei golosissimi e friabili biscotti che finiranno in men che non si dica. Buon appetito.

