I biscotti di natale decorati Sono biscottini deliziosi a base di pasta frolla leggermente speziata molto semplice da realizzare, bastano pochi ingredienti, un po’ di creatività e il gioco è fatto.

Per preparare questa ricetta procuratevi dei simpatici taglia biscotti natalizi, di forme e dimensioni diverse e divertitevi a decorarli con i vostri bambini che ne saranno entusiasti.

Se desiderate appendere i vostri biscotti all’albero appena sfornati create un forellino, aiutandovi con uno stuzzicadenti, sulla parte superiore. Quando saranno freddi e solidi fate passare all’interno un nastrino.

La tradizione di preparare e decorare i biscotti natalizi nasce in epoca pre-cristiana, quando si usava preparare dei piccoli pani dolci, con miele e frutta secca, tostati, in modo da durare a lungo e portati come dono agli Dei durante i riti pagani, con l’avvento del Cristianesimo questa tradizione è rimasta, spostando il momento della preparazione al Natale, per essere offerti in dono il 25 dicembre, per festeggiare la nascita di Cristo.

In alcuni paesi del Nord Europa questa tradizione si riconduce invece a Santa Claus, sempre il 25 dicembre, i bambini infatti preparano i loro biscotti decorati e li lasciano insieme ad un bicchiere di latte o a volte del liquore per Santa Claus che arriverà nella notte per portare i doi.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per l’impasto

180 g Burro a temperatura ambiente

180 g Zucchero di canna

20 g Miele di acacia

Cannella in polvere

Zenzero in polvere

350 g Farina

Vanillina per dolci

Sale un pizzico

1 Uovo

1 Tuorlo d’Uovo

Per la ghiaccia reale

150 g Zucchero a velo

1 Albume

Limone qualche goccia

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti di natale decorati, nella ciotola della planetaria, con il gancio a foglia, lavorate il burro, lo zucchero, il miele, due cucchiaini di cannella, un cucchiaino di zenzero e il sale.

Aggiungete le uova una volta e lavorate fino a quando non saranno assorbite. Unite la farina setacciata con la vanillina e lavorate l’impasto fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Formate un panetto, appiattitelo leggermente e avvolgetelo nella pellicola trasparente. Fate riposare in frigorifero per 1 ora.

Con un mattarello stendete l’impasto su una spianatoia con un po’ di farina oppure se preferite su un foglio di carta forno e ricavate con i taglia biscotti le vostre forme. Adagiatele su una teglia foderata con carta forno e infornate a 180° per 15 minuti. Con un mattarello stendete l’impasto su una spianatoia con un po’ di farina oppure se preferite su un foglio di carta forno e ricavate con i taglia biscotti le vostre forme. Adagiatele su una teglia foderata con carta forno e infornate a 180° per 15 minuti.

Per la ghiaccia reale

In una ciotola, con le fruste elettriche, lavorate gli albumi; quando sarà montato aggiungete poco alla volta lo zucchero a velo e il succo del limone.

Decorate a piacere i biscotti usando una sacca da pasticcere o dei conetti di carta forno. Se volete potete arricchire la decorazione con perline di zucchero, brillantini e con ciò che più vi piace.