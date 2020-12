I biscotti di natale segnaposto sono deliziose palline decorate in pasta frolla, tante piccole luci di cioccolato che decorano i nostri biscotti e li rendono ancora più buoni.

La ricetta di base è quella della pasta frolla classica al burro, niente di complesso, abbiamo deciso poi di utilizzare una glassa all’acqua per decorare i nostri biscotti, per non incappare in albumi da pastorizzare, una glassa semplicissima che è l’ideale per decori semplici come questi.

Così la magia del Natale si ritrova nelle piccole cose, nei gesti ripetuti ogni anno ma così belli e rassicuranti. Nelle voci dei bambini che girano per casa ed ai quali possiamo dedicare più tempo, nei dolcetti preparati assieme a loro per la nostra tavola delle feste.

La storia dei biscotti natalizi, ha origini antiche, arriva da un’epoca pre-cristiana, quando esisteva l’usanza di preparare dei piccoli pani dolci al miele da offrire alle divinità, con l’avvento del Cristianesimo questa tradizione si spostò al 25 dicembre, per celebrare la nascita di Cristo, inizialmente, essendo composti per lo più da alimenti di un certo pregio, come il miele o la frutta candita erano appannaggio delle classi sociali più elevate, nel tempo la tradizione si è evoluta, sono subentrati ingredienti diversi e contaminazioni di altre culture, come quella nordica che usava decorare con lo zucchero i suoi pani dolci.

Ad oggi sono il simbolo del Natale, dal pan di zenzero ai biscotti di frolla colorati con mille sfumature diverse, i biscotti decorati non possono mancare nelle giornate di festa.

Con un po’ di fantasia e con pochi ingredienti possiamo ottenere dei simpatici segnaposto, semplici da realizzare ma di sicuro effetto.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 2o minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per i biscotti

300 g Farina

125 g Burro

110 g Zucchero A Velo

1 Uovo

Per la glassa all’acqua

180 g Zucchero A Velo

3 cucchiai Acqua

Per decorare

80 g Cioccolato fondente

Pastiglie Cioccolato tipo Smarties

Preparazione

Per preparare la ricetta dei biscotti di natale segnaposto, nella planetaria o in una ciotola impastate il burro con lo zucchero a velo e l’uovo. Aggiungete la vaniglia, il sale e la farina. Amalgamate tutti gli ingredienti e formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola trasparente e mettetelo in frigo a riposare per un’ora.

Trascorso il tempo, stendete la pasta allo spessore di un centimetro e con l’aiuto di una formina ricavate tanti dischi regolari. Infornate a 180° per 10 – 12 minuti e lasciate raffreddare.

Nel frattempo preparate la glassa ed il cioccolato per la decorazione: in una ciotolina mescolate energicamente lo zucchero a velo con l’acqua fino ad ottenere una glassa liscia e densa. Sciogliete a bagnomaria il cioccolato e riempite una sac à poche.

Ricoprite i biscotti con la glassa e lasciate asciugare. Per decorare, usate la sac à poche come se fosse un colore e praticate vicino al bordo di ogni biscotto dei fili di cioccolato, completate con gli smarties incollati con un puntino di cioccolato come se fossero tante palline colorate.