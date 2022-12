biscotti-furbissimi-2-ingredienti.-la-ricetta-della-nonna-senza-burro,-si-preparano-in-5-minuti

I biscottoni della nonna sono dei biscotti friabili e buonissimi da mangiare a colazione col latte o per una dolce merenda pomeridiana. Bastano pochissimi ingredienti, tra l’altro molto sani, utili anche per il fabbisogno giornaliero. Infatti, sono ottimi anche per chi segue un’alimentazione sana e corretta. Sono soprannominati ‘della nonna’ perché è un’antichissima ricetta, inventata per lo più dalle nonne che, pur avendo pochi ingredienti in casa, non rinunciavano a preparare dei dolcetti per la famiglia, in particolare per i nipoti.

Ingredienti per circa 30-35 biscottoni

400 gr di farina

170 ml di latte

100 ml di olio

60 gr di dolcificante stevia (o 120 gr di zucchero normale)

10 gr di scorza di limone

10 gr di zucchero vanigliato

10 gr di lievito per dolci Pan degli Angeli

Preparazione

Per prima cosa bisogna preparare un ottimo impasto di biscotti, quindi la pasta frolla. Dunque, in una ciotola versate farina, stevia, lievito, zucchero vanigliato, scorza di limone e olio. Mescolate e impastate per bene fino ad ottenere un panetto liscio e senza grumi. Lasciate riposare, con un panno coperto, per circa 10 minuti. Nel mentre, fate preriscaldare il forno.

Trascorso il tempo necessario, mettete il panetto su un piano con un po’ di farina e stendetelo per bene con un mattarello. Tagliatelo poi in 4 parti. Ogni parte arrotolatela fino ad avere la forma di un grissino. Da questa forma dovrete poi ricavare dei pezzi grandi, di circa 2 cm. Riponete in una teglia rivestita di carta da forno ogni pezzo quindi ogni biscottone.

Infornate a 180°C per circa 25 minuti. Quando i biscottoni saranno cotti, fateli raffreddare un po’. Poi fate una bella spolverata di zucchero a velo e sarete pronti per gustarli!

