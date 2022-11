biscotti-natalizi-furbissimi-con-l’ingrediente-segreto-per-una-pasta-frolla-perfetta:-basta-aggiungerne-2-cucchiai

I biscotti sono buoni, ma quelli natalizi lo sono ancor di più. Si avvicina il Natale e siamo tutti in fermento. Non soltanto c’è da pensare a come sorprendere amici e parenti con i regali da mettere sotto l’albero. Ma c’è anche da sorprendere tutti in cucina. Perché queste feste vogliono dire cibo, tanto cibo. Dove c’è cibo c’è festa e abbondanza. Ma quando questo cibo è veramente buono la festa raddoppia. Gli amici che si sono trasferiti rientrano e verranno sicuramente a trovarvi. La cosa migliore da far trovare loro sono questi biscotti profumati agli agrumi. Insieme a una bella tazza di thé o cioccolata fumante, saranno deliziosi.

Biscotti natalizi, Ingredienti

Pasta frolla

farina 200 g

burro 100 g

zucchero 100 g

uova 2

limoni 2

sale 1 pizzico

lievito per dolci 1 pizzico

Decorazione

confettura di albicocche, 4 cucchiai

zucchero a velo

confettini colorati

stampini con forme natalizie (due misure per ognuno)

Preparazione

La prima cosa da fare per cucinare i biscotti natalizi è la preparazione degli ingredienti. Setacciate la farina, separate i tuorli dagli albumi, grattugiate la buccia dei limoni e tenete tutto da parte. Cominciate lavorando il burro insieme allo zucchero. Quando saranno abbastanza amalgamati, potete aggiungere farina, tuorli, un pizzico di sale, la buccia grattugiata dei limoni, due cucchiaini di spremuta di limone e il lievito.

Non dovete lavorate molto l’impasto, basterà che diventi compatto. Formate quindi una palla di pasta frolla al limone. Applicate la pellicola trasparente e mettetela a riposare in frigorifero, dove deve rimanere per almeno trenta minuti. Riprendete la pastafrolla e stendetela con un mattarello. Con gli stampini formate i biscotti. Per ogni forma avrete bisogno di due dimensioni, una più grande e una più piccola.

Sovrapponete la più piccola sulla più grande. Preparate la carta da forno su una teglia, e disponete i biscotti ben distanti tra loro. Dovranno cuocere a 180° per 16 minuti. Lasciateli raffreddare prima di passare alla decorazione. Mentre cuociono, mettete a scaldare la confettura di albicocche a fuoco lento, girando sempre.

Spennellatela sui biscotti quando sono pronti e aggiungete zucchero a velo e confettini colorati secondo la vostra fantasia. Una alternativa è quella di fare due forme uguali e poi con la stampino più piccolo creare un buco al centro di uno dei due più grandi. Verranno così delle forme sovrapponibili ripiene di marmellate, e dei biscotti più piccoli della stessa forma. La marmellata in questo caso va messa prima di informare facendo ben aderire la forma ( col buo) sopra.

Biscotti natalizi furbissimi con l’ingrediente segreto per una pasta frolla perfetta: basta aggiungerne 2 cucchiai scritto su Più Ricette da Maria.

Ufficio Stampa