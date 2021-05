Biscotti salati con salvia e timo | friabili e irresistibili stuzzichini

Biscotti salati con salvia e timo, deliziosi e stuzzicanti biscottini, profumati e perfetti per un aperitivo tra amici, pronti in 15 minuti.

Biscotti salati con salvia e timo

Amate gli stuzzichini? Ho la ricetta salata che fa al caso vostro, i Biscotti salati con salvia e timo, friabili e irresistibili biscottini, perfetti per un aperitivo tra amici o da portare con se per gustare di tanto in tanto, un gustoso e profumatissimo biscottini per stuzzicare l’appetito. Pochi e semplici ingredienti e soprattutto in pochissimo tempo, realizzerete queste meraviglie dal profumo avvolgente. Vediamo subito insieme, gli ingredienti e il veloce procedimento, da seguire passo passo, per un risultato super.

Tempi di preparazione: 10 minuti

Tempi di cottura: 12/15 minuti

Ingredienti per 30 biscottini

450 g di farina 00

150 g di latte

225 g di olio di semi di girasole

1 uovo grande o 2 piccole

8 g di lievito per torte salate

6 g di sale

15 g di salvia

15 g di timo

Preparazione dei Biscotti salati con salvia e timo

Per realizzare questa squisita e friabile bontà, per prima cosa, tritate le foglie fresche di salvia, insieme al timo, cercando di non sciacquarli con acqua corrente, evitando così che l’aroma venga a dissolversi, trasferite il trito in una ciotola capiente.

salvia

Nella stessa ciotola, versate la farina, il sale e le uova, con una forchetta, iniziate a mescolare, dopodiché incorporate l’olio poco per volta e quando il composto inizierà a compattarsi, integrate il latte e il lievito, lavoratelo poi con le mani fino a formare un panetto liscio e omogeneo.

uovo

Lasciate riposare l’impasto in un pò di pellicola trasparente per una mezz’oretta in frigorifero, dopodiché, stendetelo con l’aiuto di un matterello su un ripiano leggermente infarinato, con delle formine, formate i biscotti e posizionateli su una teglia rivestita da carta da forno. Infornate i biscotti a 180° per 12/15 minuti in forno preriscaldato in modalità ventilato, poi sfornate e lasciate raffreddare completamente prima di gustarli, magari accompagnati con salse a vostro gradimento. Buon appetito.

