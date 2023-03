Di cifre pazze su Bitcoin ne abbiamo sentite diverse negli ultimi giorni, complice una crisi bancaria che – almeno per qualcuno – è il segnale definitivo della supremazia di Bitcoin sul sistema monetario classico. Ultimo in ordine temporale, ma primo per effetto shock sugli astanti, è Balaji Srinivasan, ex Coinbase, …

L’articolo Bitcoin a 1 milione entro 90 giorni! | Previsione SHOCK e scommessa proviene da Criptovaluta.it®.

Vittorio Ferla