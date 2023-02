C’è chi misura lo stato di salute del network di Bitcoin dalla difficulty. E probabilmente fa bene, dato che è una misura di quanti siano lì a fornire la propria potenza di calcolo per la messa in sicurezza del network. Arriva per chi la pensa così una buona notizia, perché …

L’articolo Bitcoin cresce ancora | Su la difficulty del mining proviene da Criptovaluta.it®.

Ufficio Stampa