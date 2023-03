Bitcoin (BTC) sotto 20.000$ desta preoccupazione in molti. Senza voler essere pedanti o ripetitivi, abbiamo segnalato più volte che non c’erano evidenti segnali di un’nversione del trend ribassista primario in atto da 1 anno. Lo si desumeva applicando semplici elementi di analisi tecnica, che non è una scienza esatta, ma …

L’articolo Bitcoin: discesa violenta con rottura supporti | Possibile inversione sul daily proviene da Criptovaluta.it®.

Ufficio Stampa