Bitcoin recupera i 23.000$, Ethereum i 1.600$. Sembra concludersi così una settimana piuttosto nervosa per tutti i mercati finanziari e anche per quello delle crypto. Una settimana che ci ha spiegato però tante cose e che ci ha dato diverse lezioni a costo quasi zero. Per quanto in molti credano …

pappa2200