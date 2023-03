AGGIORNAMENTO ORE 17:15: Sarebbe in corso asta per acquisizione SILICON VALLEY BANK [BLOOMBERG]AGGIORNAMENTO: Il governo degli Stati Uniti d’America ha categoricamente escluso possibilità di salvataggio federale per Silicon Valley Bank.Bitcoin e crypto in leggero recupero dopo una settimana da incubo, a causa del fallimento di Silvergate prima e di Silicon …

L’articolo Bitcoin e crypto tornano SU | Le prossime 48 ore saranno movimentate proviene da Criptovaluta.it®.

Ufficio Stampa