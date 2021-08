bitcoin-evolution-truffa?-opinioni-e-recensione-[2021]

Bitcoin Evolution è una piattaforma

di trading che ci permette di

negoziare le principali criptovalute in maniera automatica, permettendoci di guadagnare migliaia di euro senza alcun

rischio, grazie alle sue incredibili capacità di intercettare e anticipare

i movimenti di Bitcoin & altre valute.

Bellissimo, no?

Peccato che sia tutto FALSO!

Non solo Bitcoin Evolution non mantiene alcuna delle promesse che

ha formulato sul proprio sito, ma – dalle segnalazioni che abbiamo ricevuto in

redazione – pare che nessun investitore

sia mai riuscito a recuperare i soldi depositati. Il che, in fondo, ci

porta a due immediate considerazioni:

devi stare alla larga da Bitcoin Evolution e da quelle quelle app che promettono di farti diventare subito ricco e senza rischi;

e da quelle quelle app che promettono di farti diventare subito ricco e senza rischi; se vuoi fare trading con Bitcoin e con le altre criptovalute devi usare piattaforme di trading sicure e regolamentate, come eToro. Qui trovi il suo sito ufficiale, mentre qui trovi la nostra guida esclusiva.

Ad ogni modo, cerchiamo di accantonare per qualche momento i pregiudizi su questo operatore, e approfondiamo la sua conoscenza passo dopo passo.

Bitcoin Evolution Recensione

Cominciamo dal primo step

preliminare: la recensione di Bitcoin

Evolution. Ovvero, che cos’è Bitcoin

Evolution?

Bitcoin Evolution afferma di essere una innovativa piattaforma di

trading automatico che, grazie a un proprio algoritmo, è in grado di prevedere

correttamente quali siano i movimenti di Bitcoin, investendo automaticamente i

soldi del cliente garantendo un profitto.

In realtà, però, le cose non

stanno così. Nessuno può infatti

garantirti un profitto certo e senza rischi negli investimenti finanziari e,

soprattutto, non per migliaia di euro in una settimana!

La verità è, purtroppo, che

Bitcoin Evolution è un “clone” di tantissime altre vetrine che hanno come unico

obiettivo quello di approfittare

dell’inconsapevolezza di qualche investitore poco esperto, attratto dalla

possibilità di poter guadagnare tanto denaro senza pericoli…

Come funziona Bitcoin Evolution: opinioni

Ma allora come funziona Bitcoin Evolution?

Chiarito che è del tutto falso che Bitcoin Evolution sia un software

di trading automatico, il “vero” funzionamento del suo sistema è presto

svelato:

si viene indotti a registrarsi presso la propria piattaforma dietro la promessa di facili guadagni con rischio zero;

una volta caduti nella trappola, si viene reindirizzati presso il sito internet di qualche broker offshore, al quale bisognerà effettuare un versamento iniziale;

fatto ciò, le testimonianze su Bitcoin Evolution che abbiamo raccolto in questi mesi ci dicono che nessuno degli utenti che è caduto nelle maglie di questo operatore sia mai riuscito a riavere indietro il proprio capitale.

Insomma, Bitcoin Evolution è una truffa?

Bitcoin Evolution Truffa

Sono molte le ricerche online che

hanno per oggetto “Bitcoin Evolution

Truffa”. Ma è davvero così? Possiamo apertamente parlare di Bitcoin

Evolution come se si trattasse di una frode?

Una cosa è certa: le opinioni su Bitcoin Evolution non sono

certo positive!

Sul web tantissimi investitori,

particolarmente (e giustamente) arrabbiati nei confronti di questo operatore,

si esprimono nei suoi confronti con vocaboli molto duri, parlando di fregatura, truffa, frode, pericolo, scam.

In realtà, almeno ufficialmente,

non è possibile parlare di truffa. Un simile termine potrebbe infatti essere

appropriato se ci fosse una sentenza da parte dei giudici ma… almeno per il

momento, nonostante le numerose denunce (anche da parte di alcuni VIP, il cui

nome è stato illecitamente utilizzato come “sponsor”), non abbiamo una

pronuncia del Tribunale.

Naturalmente, questo non

significa che non si possa comunque cercare di consigliare esplicitamente di

stare alla larga da Bitcoin Evolution e… è proprio quello che in queste pagine

cerchiamo di fare!

Bitcoin Evolution app: i segnali

di una possibile truffa

A ben vedere, non occorre essere

dei massimi esperti di sicurezza informatica o di investimenti finanziari per

rendersi conto che dietro Bitcoin

Evolution app c’è qualcosa che non fa.

Limitandoci alla sola analisi

della home page, infatti, notiamo che:

è piena di errori ortografici. Segno che, come altri progetti di questo tipo, è il frutto di una traduzione automatica dall’inglese o da altre lingue;

il layout ci ricorda quello di centinaia di altri siti – vetrina come questo;

le promesse che sono contenute sono totalmente irrealizzabili. Ci viene addirittura ricordato che i membri possono guadagnare il loro primo milione in soli 60 giorni!;

né i termini e le condizioni, né la politica sulla privacy, ci dicono chi si cela dietro questo progetto;

non ci sono riferimenti sul broker usato per il trading online, nelle cui casse dovremo versare il nostro capitale.

Insomma, come evidente, fin dalla home page abbiamo elementi a sufficienza per guardare con grande sospetto questo operatore.

Broker regolamentato per il

trading di criptovalute

Traendo le necessarie

considerazioni, a nostro giudizio gli

elementi più pericolosi di Bitcoin Evolution sono due:

il primo è che ci vengono fornite delle rassicurazioni completamente infondate, come ad esempio la promessa di guadagni facili a fronte di rischi azzerati;

il secondo è che veniamo immediatamente dirottati verso il sito di qualche broker offshore, non regolamentato, con sede in qualche paradiso fiscale.

Proprio questo secondo elemento

dovrebbe farti sospettare che ci sia qualcosa che non va.

Aprire un conto di trading presso un broker non regolamentato significa infatti mettere i propri soldi nelle casse di un operatore ad altissimo rischio, considerato che – contrariamente a quanto avviene con i broker autorizzati come eToro (qui il sito ufficiale), non ci sono garanzie di sicurezza nella gestione dei nostri fondi.

A ciò si aggiunga che questi broker hanno sede sempre in paradisi fiscali, in territori lontani dove, purtroppo, spesso la magistratura non riesce ad arrivare nemmeno in caso di denunce.

Conclusioni

Ecco perché il nostro consiglio per poter investire correttamente e in maniera soddisfacente sulle criptovalute è quello di farlo con un broker regolamentato, professionale, ben conosciuto e affidabile come eToro, di cui qui puoi leggere la nostra guida.

Inizia magari aprendo un conto demo: ti servirà per poter comprendere come funziona la piattaforma

di trading del broker che hai scelto, e per poter testare in maniera

completamente sicura (utilizzerai dei soldi virtuali!) la tua strategia e le

tue intuizioni su Bitcoin & co.

Se poi vuoi saperne ancora di

più, o hai domande che vorresti porci, saremo ben lieti di rispondere a ogni

tuo interrogativo.

Buon trading!

L’articolo Bitcoin Evolution truffa? Opinioni e recensione [2021] proviene da ValuteVirtuali.com.