Bitcoin fraudster who duped UAE investors admits to scam 2023

Il truffatore dietro una truffa Bitcoin da 50 milioni di dollari che ha ingannato centinaia di investitori in tutto il mondo, inclusi 150 degli Emirati Arabi Uniti che rischiano di perdere 15 milioni di dollari in totale, ha confessato il suo ruolo nel crimine.

Renwick Haddow, che ora rischia fino a 40 anni di carcere, è stato catturato in Marocco nel 2017 su mandato d’arresto dell’Interpol ed estradato negli Stati Uniti con l’accusa di aver venduto spazi per uffici inesistenti nell’ambito di uno schema chiamato Bar Works e di aver gestito un falso Bitcoin piattaforma commerciale

Nel tentativo di ridurre la sua pena collaborando con i pubblici ministeri di New York, il 50enne ha ammesso due accuse di frode telematica in entrambi i piani, secondo i documenti del tribunale.

L’ex contabile britannico ha una storia di truffe sugli investimenti ed è stato bandito come direttore dalle autorità di regolamentazione britanniche nel 2008 dopo aver truffato gli editori della rivista Cosmopolitan.

L’anno scorso, le autorità di regolamentazione hanno ordinato a Haddow e ad altri di pagare 16,9 milioni di sterline (21,19 milioni di dollari) per i loro ruoli in quattro schemi di investimento non autorizzati, tra cui un’operazione agricola in Sierra Leone e tre progetti di crediti di carbonio.

Per nascondere il suo ruolo di CEO di Bar Works, Haddow ha operato sotto il nome di “Jonathan Black” e ha ospitato eventi in tutto il mondo a Hong Kong, India e Singapore per attirare investitori, promettendo loro rendimenti annuali del 12-15%.

Le altre truffe aziendali di Haddow includono una linea del latte, plastica fosforescente, un piano di proprietà di un hotel e persino un tentativo di acquistare il giornale più antico del mondo, The Observer, con sede nel Regno Unito.

La data della sentenza di Haddow presso il tribunale statunitense deve ancora essere fissata.

Un altro complice, il 58enne James Moore, è stato giudicato colpevole questo mese per aver cospirato nella truffa, che gli ha fatto guadagnare oltre 1,6 milioni di dollari in commissioni, secondo una dichiarazione dei pubblici ministeri statunitensi.

“James Moore faceva parte di una cerchia di addetti ai lavori che ha contribuito a nascondere che Bar Works era gestito da un noto truffatore. Investitori innocenti e inconsapevoli hanno perso milioni di dollari grazie ai suoi contributi allo schema “, ha dichiarato in una nota il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan Geoffrey S. Berman.