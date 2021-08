bitcoin-future-truffa-o-funziona?-opinioni-e-recensione-[2021]

Quando qualche giorno fa ci siamo occupati di Bitcoin Evolution (qui

trovi la nostra recensione), abbiamo purtroppo sottolineato quanto fossero

comuni le fregature in questo comparto.

Ebbene, l’attesa per poter leggere una nuova opinione su

questo tema non è certo tardata: oggi, con la nostra recensione di Bitcoin Future, avremo a che fare con un operatore

altrettanto poco chiaro, che con le sue straordinarie offerte vorrebbe

convincerci che sia realmente possibile

guadagnare migliaia di euro al giorno, senza rischi, con Bitcoin.

È fin troppo chiaro che ci troviamo di fronte a una fesseria

di enormi proporzioni!

Nessuno può infatti prometterti la possibilità di ottenere

un così lauto guadagno, senza rischi, in poco tempo.

Dunque, ti invitiamo a:

tenerti alla larga da siti come Bitcoin Future , che hanno come unico obiettivo quello di attrarre a sé i fondi di inconsapevoli trader, salvo poi sparire nel nulla;

, che hanno come unico obiettivo quello di attrarre a sé i fondi di inconsapevoli trader, salvo poi sparire nel nulla; investire in Bitcoin solo ed esclusivamente usando broker sicuri e regolamentati come eToro (qui trovi il sito ufficiale). Solamente in questo modo potrai fare trading sulle criptovalute con la massima serenità, evitando fregature e truffe. Qui trovi la nostra guida esclusiva a questo ottimo broker.

Detto ciò, cerchiamo di approfondire la nostra conoscenza con Bitcoin Future, e cerchiamo di capire perché è meglio allontanarsi rapidamente da questo sito!

Bitcoin Future Recensione

Naturalmente, nella nostra recensione di Bitcoin Future, non possiamo che partire dalle basi:

che cos’è Bitcoin Future?

Per scoprirlo siamo andati a vedere il suo sito internet,

dove viene proclamato:

Sii parte del futuro del denaro con Bitcoin Future. Bitcoin Future può scambiare criptovalute in modalità manuale o automatica.

Dunque, almeno in apparenza, Bitcoin Future sembrerebbe

essere un algoritmo per il trading sulle criptovalute. Ovvero, un robot

che compra e vende criptovalute (Bitcoin in particolare) per tuo conto.

Così facendo, Bitcoin Future vorrebbe farti credere di

poterti far guadagnare migliaia di euro senza fatica e senza rischi. È falso: non esistono investimenti finanziari che

non abbiano in sé un pur minimo livello di rischio, e non esistono degli

algoritmi “segreti” che possano permetterti di fare investimenti con un profitto

certo.

È pur vero che – rispetto ad altri suoi colleghi ben meno sobri – Bitcoin Future almeno ci evita inutili quantificazioni di quanto potrai guadagnare. Mette tuttavia in bella evidenza quello che dovrebbe essere un record storico delle ultime posizioni che ha potuto aprire e chiudere, dove risultano, ovviamente, solo operazioni in profitto!

Come funziona Bitcoin Future: opinioni

Ma allora come

funziona Bitcoin Future?

Chiarito che non c’è alcun software di trading automatico

dietro questo progetto, possiamo azzardare che, purtroppo, Bitcoin Future non si

discosti di tanto dalle altre decine di vetrine “trappola” che abbiamo avuto

modo di analizzare in questi ultimi anni.

Il vero funzionamento

di Bitcoin Future è un altro: Bitcoin Future è un semplice sito “esca”, che

ha come obiettivo quello di convincere trader principianti e poco accorti che

investire e guadagnare con Bitcoin sia facile, convincendoli ad aprire un conto

presso un broker indicato in fase di registrazione, dove – naturalmente! –

versare i propri soldi.

È qui che, purtroppo, iniziano le cattive notizie.

Il broker che ti verrà segnalato è infatti un operatore

offshore che cambia di volta in volta. E mai come in questo momento è

fondamentale ricordare che il modo

migliore per perdere i soldi con il trading di Bitcoin è depositare i fondi in

un broker NON regolamentato.

Versare i propri soldi in un broker che non è riconosciuto

dalle autorità italiane, e che magari ha sede in qualche lontano paradiso

fiscale in mezzo all’Oceano, equivale a gettare nel cestino i propri denari.

I broker che non sono autorizzati ad operare sul mercato italiano non possono infatti garantirti – come invece fa eToro (sito ufficiale) le migliori rassicurazioni e tutele degli investitori. Potrebbero dunque sparire da un giorno all’altro con i tuoi soldi, e non farsi più rintracciare. O, ancora, potrebbero non rispondere alle tue richieste di prelievo e molto altro.

Bitcoin Future Truffa

Ma allora possiamo dire che Bitcoin Future truffa? Purtroppo, no. O, meglio, non ancora.

Per poter parlare apertamente di truffa bisogna infatti

attendere la pronuncia di un giudice. Cosa che, nonostante le numerose denunce,

non ci risulta essere ancora pervenuta.

Naturalmente, questo non ci impedisce di ricordare che le opinioni su Bitcoin Future che puoi

trovare online, non sono certamente positive!

Moltissimi investitori, particolarmente arrabbiati con questo progetto per aver perso i propri capitali, ne parlano apertamente come truffa e frode. Noi preferiamo attendere una sentenza ma, nel frattempo, avvertiamo tutti i nostri lettori delle segnalazioni negative arrivate in redazione e del pericolo che ci sembra palese nel versare il proprio capitale nelle casse di un broker non regolamentato.

Bitcoin Future app

Per saperne di più puoi anche dare uno sguardo al sito internet ufficiale di Bitcoin Future

app (bitcoinfuture.com/it) che, evidentemente, ti consigliamo di consultare

solamente ai fini informativi. NON aprire per nessuna ragione un account!

Noterai che i segnali che dovrebbero farti insospettire sono

tantissimi:

le descrizioni del funzionamento di Bitcoin Future sono vaghe e prive di riferimenti concreti;

sono vaghe e prive di riferimenti concreti; ci sono errori ortografici e tutto il testo sembra essere tradotto con Google Translate da un’altra lingua (forse l’inglese?);

ci viene mostrato il track record degli ultimi scambi, ma senza alcuna spiegazione del meccanismo con cui sono state elaborati i segnali;

le domande più frequenti alle quali viene data una risposta sono inutili;

non vi è traccia dei responsabili del progetto, di una sede legale o di informazioni di contatto nei termini & condizioni e nella politica sulla privacy.

Conclusioni

A margine di questo nostro approfondimento su Bitcoin Future, il consiglio che ci

sentiamo di dare a tutti i nostri lettori è quello di investire solo con un broker regolamentato, che sia riconosciuto e

autorizzato ad operare da parte della Consob.

Se sei alla ricerca di una di queste piattaforme, il nostro

consiglio non può che essere quello di rivolgerti a eToro, di cui

qui puoi leggere la nostra guida.

Inizia aprendo un conto

demo. In questo modo potrai:

sperimentare la piattaforma di trading del broker;

testare la solidità della tua strategia finanziaria;

senza correre alcun rischio! Il capitale impiegato per queste operazioni non sarà infatti il tuo, bensì quello virtuale del broker. Buon trading!

