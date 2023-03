Nessuna sorpresa dall’inflazione. Ancora una volta previsioni perfettamente in linea (c’è chi lo ritiene sospetto, ma non è questo il punto) e Bitcoin che ne approfitta per fare un balzo in avanti, superando a pochi minuti dalla pubblicazione del dato anche quota 25.000$ e cioè tornando su quei massimi che …

L’articolo BITCOIN sopra i 26.000$ | INFLAZIONE USA spinge $BTC proviene da Criptovaluta.it®.

valipomponi