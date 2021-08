bittrex:-opinioni-e-recensione-dell’exchange-di-criptovalute

Quando si tratta di fare del trading di criptovalute, e di farlo con un exchange solido e

affidabile, Bittrex

non può che essere considerato come una delle migliori scelte.

Ma quali sono le caratteristiche

di Bittrex? Per quale motivo questo exchange è così popolare?

Abbiamo voluto dedicare una recensione completa, con tante

opinioni che ti consigliamo di leggere prima di aprire un conto (gratis!).

Recensione Bittrex

Bittrex è un exchange

di lunga data nel mercato delle criptovalute, che ti permetterà – grazie alla

sua potete piattaforma – di comprare e vendere criptovalute in modo semplice,

conveniente e professionale.

La società ha sede a Seattle, negli Stati Uniti, e a

Lichtenstein (Bittrex Global), in Europa, e permette l’acquisto diretto di criptovalute utilizzando valuta fiat.

Sotto un profilo più tecnico, Bittrex dispone anche di una

serie di API proprie, che possono essere utilizzate per il trading automatico

con i bot. Si tratta di uno dei software più solidi: d’altronde, è stato lanciato

da un team composto da ex dipendenti di Microsoft e di Amazon, e il fatto che

non abbia mai subito violazioni hacker di rilievo è certamente un buon

biglietto da visita.

Altri vantaggi dell’utilizzo dell’exchange Bittrex sono l’elevata liquidità, la disponibilità in

tutto il mondo, le sue utili applicazioni mobili e le basse commissioni di

trading. Non male, no?

Cos’è Bittrex

Bittrex

è uno dei più importanti exchange al mondo in base al volume degli scambi.

Il suo set di API permette di fare un trading facile e

veloce ma, allo stesso tempo, estremamente sicuro. Inoltre, il suo sistema di

monitoraggio automatizzato fornisce al trader la possibilità di poter disporre

di depositi e prelievi rapidi, rendendolo così un exchange davvero ideale per

coloro che cercano di fare trading in modo efficiente, anche su larga scala.

Il suo team di gestione, composto da ingegneri informatici con

un background molto solido in materia di sicurezza

informatica, lo rende uno degli operatori più sicuri attualmente in

funzione.

Caratteristiche di Bittrex

Quelle di cui sopra non sono le uniche caratteristiche degne

di nota di Bittrex. Tra le altre, più importanti, in questa recensione abbiamo

voluto includere:

più di 220 criptovalute da negoziare : puoi scambiare bitcoin, litecoin, XRP, ethereum e tante altre tra valute digitali e valute meno conosciute, con identica semplicità;

: puoi scambiare bitcoin, litecoin, XRP, ethereum e tante altre tra valute digitali e valute meno conosciute, con identica semplicità; piattaforma di trading robusta, sicura e affidabile : come ti abbiamo già rammentato, Bittrex è stata fondata da ex ingegneri della sicurezza informatica e non ha mai subito violazioni hacker di rilievo. Inoltre, è conforme a tutti i principali regolamenti nazionali e internazionali, divenendo così uno degli exchange in assoluto più affidabili;

: come ti abbiamo già rammentato, Bittrex è stata fondata da ex ingegneri della sicurezza informatica e non ha mai subito violazioni hacker di rilievo. Inoltre, è conforme a tutti i principali regolamenti nazionali e internazionali, divenendo così uno degli exchange in assoluto più affidabili; deposito di valuta fiat : puoi depositare e prelevare euro direttamente da e verso il tuo conto bancario. Se dunque vuoi ricaricare il tuo conto rapidamente, puoi utilizzare la funzione di deposito con carta di credito / debito, che è quasi istantanea e costa solo il 3% per transazione;

: puoi depositare e prelevare euro direttamente da e verso il tuo conto bancario. Se dunque vuoi ricaricare il tuo conto rapidamente, puoi utilizzare la funzione di deposito con carta di credito / debito, che è quasi istantanea e costa solo il 3% per transazione; trading mobile . le applicazioni mobili Bittrex per Android e iOS ti permettono di fare trading sui tuoi mercati criptovalutari preferiti in qualsiasi luogo e momento;

. le applicazioni mobili Bittrex per Android e iOS ti permettono di fare trading sui tuoi mercati criptovalutari preferiti in qualsiasi luogo e momento; assistenza clienti: Bittrex ha un ottimo staff per il servizio clienti!

Insomma, a margine di quanto sopra, riteniamo Bittrex una delle aziende più efficaci

del mercato delle criptovalute, la più adatta per gli investitori al dettaglio e

per quelli professionali che intendono ottenere un’esposizione al mercato delle

criptovalute in tempi rapidi e con condizioni convenienti.

La storia di Bittrex

Bittrex è un exchange

criptovalutario con sede negli Stati Uniti, specializzato nel trading di

criptovalute. Fondato da Bill Shihara, Richie Lai e Rami Kawach, ex ingegneri

della sicurezza informatica di Microsoft, Amazon e BlackBerry, è stato

ufficialmente lanciato nel febbraio

2014.

L’exchange è cresciuto rapidamente fino a diventare uno dei

nomi più noti nell’ambito del trading criptovalutario. Utilizza un modello di

autoregolamentazione – il c.d. Transaction Systems Based on Trustworthy

Technologies Act (“The Blockchain Act”), e tutti i suoi clienti,

conformemente alle leggi, sono sottoposti a rigorose procedure di Know Your

Customer (KYC) e Anti-Money Laundering (AML).

Nel 2018 l’exchange si è unito al gruppo di lavoro della

Virtual Commodity Association Working Group insieme ai software concorrenti

Bitstamp, bitFlyer USA e Gemini. Nel 2019, Bittrex ha aggiornato il suo motore

di trading per rendere la piattaforma fino a 20 volte più veloce, più

scalabile, e consentire il supporto di nuove funzionalità e aggiornamenti. Inoltre,

ha anche lanciato una nuova filiale della sua azienda, Bittrex Global, che si

trova a Lichtenstein.

Ad oggi l’exchange gestisce due piattaforme separate che

condividono la liquidità. Il cuore della borsa Bittrex si concentra sul

servizio all’ecosistema di criptovaluta statunitense, mentre Bittrex Global è

orientata verso la base di utenti europei e internazionali.

Di conseguenza, Bittrex è ora disponibile in tutto il mondo,

tranne alcuni (pochi) Paesi che hanno subito sanzioni dagli USA.

Commissioni Bittrex

Bittrex applica una commissione

dello 0,2% su tutte le operazioni. Quindi, se un cliente acquista un

bitcoin per 10.000 dollari, ad esempio, significa che pagherà circa 20 dollari di

commissione.

Quanto sopra è, tuttavia, solo la base. In realtà le

commissioni decrescono nel momento in cui aumenta il volume di trading: ti

consigliamo dunque di rivolgerti direttamente a Bittrex per leggere il dettaglio delle fee richieste.

ufficiale) per leggere il dettaglio delle fee richieste.

Rispetto agli exchange di criptovalute concorrenti, come Binance,

Kraken e Bitfinex, le commissioni di scambio di base di Bittrex occupano una

sorta di mezzo.

Quando si tratta poi di spese di deposito e di prelievo,

Bittrex ti permette di ricaricare il tuo conto utilizzando una carta di credito,

un bonifico bancario o criptovalute. I depositi tramite carta di credito hanno

una commissione del 3%, mentre i costi del bonifico dipendono dalla tua banca.

Come regola generale, i bonifici tendono ad essere più economici, ma più lenti,

rispetto ad altre forme di ricarica del conto.

Per quanto riguarda i depositi in criptovaluta, Bittrex non

applica alcuna commissione, compresi i depositi fiat. Tuttavia, prevede degli

addebiti per i prelevamenti.

Bittrex è sicuro?

Oltre alla velocità e all’efficienza, anche la sicurezza è un’altra caratteristica importante

di Bittrex.

Naturalmente, Bittrex utilizza la crittografia SSL sul proprio sito, rendendo sicure tutte le

operazioni di trasmissione dei propri dati all’exchange. Come oggi giorno

avviene per quasi tutti gli exchange, consente inoltre l’autenticazione a due

fattori, consentendo agli utenti di accedere in modo sicuro ai loro conti.

Un’altra caratteristica essenziale di Bittrex è poi il servizio

di recupero dei fondi: per qualsiasi

deposito di valuta digitale di valore superiore a 5.000 dollari, Bittrex recupererà

i fondi se sono stati accidentalmente trasferiti in un portafoglio di un

diverso tipo di criptovaluta.

Ad esempio, se qualcuno deposita per errore un bitcoin in un

portafoglio di bitcoin cash, Bittrex lo recupererà per loro, a condizione che

la richiesta venga inviata entro sette giorni dall’effettuazione del deposito.

Il cambio, tuttavia, addebiterà 0,1 BTC per qualsiasi recupero.

Assistenza clienti Bittrex

Bittrex ha un team di assistenza

clienti migliore rispetto ad altri exchange. La pagina principale di

supporto è su Zendesk, dove puoi trovare, archiviare e rivedere i ticket di

supporto, le richieste in corso o conoscere tutte le questioni relative alla

piattaforma, come le domande frequenti (FAQ), le informazioni sul sito, le notizie

e gli annunci, o ancora news sulle valute digitali e guide per l’utente sulle applicazioni

mobili.

A parte Zendesk, l’assistenza clienti Bittrex è

raggiungibile tramite Slack, Twitter e Facebook.

Bittrex: Prelievi e depositi

Per depositare fondi su un conto Bittrex esistente, è

possibile trasferirli da un portafoglio di criptovalute già esistente o

effettuare un deposito fiat attraverso l’utilizzo di una carta di credito o di

un bonifico bancario.

Per far ciò è evidentemente necessario disporre di un conto

“verificato”, ovvero aver superato la fase di verifica del proprio

account, mediante fornitura della scansione di un documento d’identità valido

(ad es. carta di identità), e una prova di domicilio (es. copia di una bolletta

o di un estratto conto recente).

Per i depositi in valuta fiat è anche necessario verificare

il proprio conto e ottenere la whitelist del proprio conto bancario inviando

una richiesta tramite il servizio clienti Bittrex. Questo processo può

richiedere alcuni giorni lavorativi, ma può essere effettuato una tantum.

Le spese di deposito

tendono a variare in base alle spese spese bancarie. L’importo minimo del

deposito è in ogni caso di 50 euro, mentre non c’è un limite massimo per la

quantità di denaro depositato. I depositi con carta di credito sono molto più

veloci, ma costerà un ulteriore 3% in più rispetto all’importo del deposito per

transazione.

Quando si tratta di prelievo di fondi, invece, si è liberi

di prelevare sia valuta fiat che criptovaluta. La commissione per il prelievo

di criptovaluta varia a seconda della moneta selezionata, ma è piuttosto bassa.

(

I prelievi di denaro fiat richiedono il possesso di un conto bancario verificato legato al proprio conto Bittrex. Un prelievo fiat direttamente sul proprio conto bancario può richiedere fino a 10 giorni. L’importo minimo del prelievo è di 50 euro, senza commissioni (ma potrebbero esserci delle spese extra dalla tua banca).

Opinioni Bittrex

Giunti a margine della nostra recensione, non possiamo non

sottolineare come Bittrex sia uno

dei migliori exchange al mondo, sicuro e facile da usare. Con tutti i suoi

costanti aggiornamenti, è diventato ancora una volta una delle opzioni di

trading più interessanti nel mercato criptovalutario.

Anche se non ci sono caratteristiche che alcuni trader

speculatori potrebbero ricercare, come il trading in margine, consente comunque

di fare trading con facilità, proponendosi come la migliore alternativa negli

exchange cripto-fiat.

